Biträdande forskare i molekylärmedicin och genterapi - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratorieme - Sjukgymnastjobb i Lund

Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratorieme / Sjukgymnastjobb / Lund2021-07-05Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.Om forskargruppenForskargruppen för stamceller i myeloida sjukdomar och benmärgssvikt, som leds av universitetslektor Jörg Cammenga, är under uppstart och söker nu en biträdande forskare till det spännande nya forskningsprojektet.Under tiden som det nya laboratoriet startas upp kommer den biträdande forskaren ha en tillfällig arbetsplats vid forskargruppen för utvecklingshematopoiesis. Ta chansen att vara med från start och bli en del av denna innovatova forskning!Forskargruppen för utvecklingshematopoiesis är en del av Stamcellscenter i Lund, ett internationellt rankat forskningscenter inom det strategiska forskningsområdet stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Lunds universitet. I laboratoriet, under ledning av David Bryder, studerar vi både normal och malign utveckling av blodceller ur cell- och molekylärbiologins perspektiv. Läs mer om vår forskning https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/developmental-hematopoiesis. Vi arbetar för en god arbetsmiljö där vi visar varandra omtanke och respekt. Ett klimat som är stimulerande, utvecklande och tryggt är viktigt för oss.Vi letar efter en biträdande forskare inom genomik, och särskilt med hantering av olika typer av sekvenseringsdata med hög genomströmning som genereras i laboratoriet. Tjänsten är en heltidstjänst tidsbegränsad till 1 år med startdatum den 1 september 2021, eller enligt överenskommelse.2021-07-05Arbetet kommer huvudsakligen att involvera studien av rollen som mönsterigenkänningsreceptorer i benmärgssvikt och myeloida maligniteter. För att uppnå detta mål kommer vägarna nedströms om mönsterigenkänningsreceptorerna att studeras med Western blotting, RNA-sekvensering och knock-down-experiment med CRISPR / Cas9-metodik i primära humana och murina hematopoietiska celler både "in vitro" och "in vivo". För att visa en biologiskt viktig länk, kommer djur (mus) modeller av benmärgssvikt och myeloid maligniteter att användas och korsas med knock-out möss för specifika mönsterigenkänningsreceptorer. Avancerad flödescytometri kommer att användas för att studera hur olika delpopulationer i den hematopoetiska hierarkin kommer att påverkas.Arbetet kommer huvudsakligen att involvera informatik, även om den biträdande forskaren också ska kunna förstå de arbetsflöden som är involverade i att generera de data som ska analyseras.För anställningen krävs:- Doktorsexamen- Dokumenterad erfarenhet av arbete med försöksdjur- Dokumenterad erfarenhet av avancerad flödescytometri och molekylärbiologiska verktyg (inklusive Crispr / Cas9)- Dokumenterad erfarenhet och intresse för medicinsk vetenskap och ha förmåga att planera och utföra avancerade experiment.- Ha förmågan att handleda studenter och juniora gruppmedlemmar- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skriftStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du som söker ska ha god förmåga att arbeta självständigt samt ha god planerings-, strukturerings- och prioriteringsförmåga. Du ska dessutom ha utmärkt kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga eftersom vi i forskargruppen arbetar nära tillsammans.Meriterande för anställningen är:- Postdoktroal erfarenhet inom ämnetInstruktioner för ansökanAnsökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2021-09-01, eller enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-18Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratorieme5845802