Biträdande forskare i molekylär cancerforskning
2025-09-25
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen https://portal.
research.lu.se/en/organisations/molecular-cancer-research vid Avdelningen för translationell cancerforskning, Lunds universitet, studerar substanser som reglerar nybildningen av celler i kroppen och deras tillväxtfaktorer.
Vi söker nu en biträdande forskare till att hjälpa oss att avsluta ett pågående forskningsprojekt inom ovarialcancer.
Vi erbjuder
Publiceringsdatum2025-09-25
Arbetsuppgifterna innefattar att slutföra pågående projekt inom forskargruppen som kräver ytterligare experimentellt arbete för att generera vetenskapliga data. Uppgifterna kan inkludera biokemiska analyser, läkemedelskänslighetsanalyser samt arbete med försöksdjur, inklusive intravenösa injektioner, tumörisolering och avbildning, vid behov. Allmänt laboratoriearbete omfattar cellodling, beredning av reagenser, western blot samt andra biokemiska analyser.
Ytterligare arbetsuppgifter inkluderar dataanalys och manuskriptförberedelse, samt beställningar, avfallshantering och övriga organisatoriska uppgifter som tilldelas från avdelningen.Kvalifikationer
Krav för anställningen:
- Doktorsexamen i experimentell biologi, biokemi eller molekylärbiologi
- Dokumenterad erfarenhet av djurhantering
- Erfarenhet av att hantera musmodeller för ovarialcancer
- Erfarenhet av vanliga biokemiska och molekylärbiologiska metoder
- Kunskap inom tumörbiologi och cellulär signalering
- Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Meriterande:
Expertkunskap inom ovarialcancerbiologi
Förmåga att samarbeta i en internationell forskningsmiljö
Övrig information
Anställningen är på heltid (100 %) under 6 månader, med start den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du tjänsten
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, personligt brev och PhD examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
