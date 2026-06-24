Biträdande forskare
Göteborgs Universitet (GU) / Samhällsvetarjobb / Göteborg Visa alla samhällsvetarjobb i Göteborg
2026-06-24
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Som samlad fakultet för konst och lärande är vi en oberoende, visionär och kritisk kraft i det nödvändiga arbetet med att skapa ett mer hållbart och öppet samhälle
Nu söker Högskolan för scen och musik en biträdande forskare vars huvuduppgift är att koordinera och kommunicera forskning kring Stein och Pleyel delstudier inom EU-forskningsprojektet REM@KE. Du kommer att bli en del av enheten för klassisk musik och kyrkomusik, en av fyra enheter inom institutionen. För mer information om Högskolan för scen och musik se: http://www.gu.se/scen-musik
Om projektet
REM@KE är ett 6-årigt tvärvetenskapligt program som finansieras av Synergy-plattformen för Europeiska forskningsrådet med startdatum 1 september 2025. Inom projektet kommer vi att söka nya brorar mellan konstnärlig forskning (Göteborg), organologi (Pavia) och kognitionsvetenskaper (York) genom att använda en mikrohistorisk metod för att studera specifika historiska klaverinstrument och deras bredare sammanhang.
Skönheten i artefakter byggda av hantverkare före den industriella revolutionen ligger i att varje objekt är unikt. Det är svårt att utforska aspekter av affordanser i specifika instrument från historiska perioder eftersom vi har så begränsad tillgång till fungerande historiska instrument i deras ursprungliga form och dessutom har tiden förändrat både deras materialitet och ljud. Vi kommer att försöka använda mikro-historiska studier av fyra specifika klaviaturinstrument från renässansen till romantiken för att skapa nya modeller för dokumentation, framförande och kommunikation. Projektet involverar seniora forskare, doktorander, museipersonal, musiker, byggare och publik. Forskarna som ansvarar för projektet är Principal Investigators Joel Speerstra (Göteborg), Massimiliano Guido (Pavia) och Andrea Schiavio (York). För mer information om projektet se: remake.unipv.it
Arbetsuppgifter
Projektet söker en biträdande forskare med beprövad kompetens inom dokumentation av forskning som ett konceptuellt ramverk. Den biträdande forskaren kommer att ansvara för att samordna forskargrupper, instrumentbyggare och museer samt för att vägleda och dokumentera forskningsprocessen. Personen kommer även att samordna konstruktionen av kopior av två av REM@KE-projektets instrument: Johann Andreas Steins klaviorgan från 1781 i Göteborg och ett Pleyel-piano från 1840-talet.
Du kommer att resa tillsammans med instrumentbyggare och deras team till museer för datainsamling och bidra till att förmedla den genererade kunskapen.
Du förväntas delta aktivt i kommunikation kring dokumentationsprocessen inom museikontexter samt bygga och upprätthålla relationer med relevanta instrumentbyggare och experter.
Du kommer också att:
Samordna forsknings- och dokumenationsteam, museer och instrumentbyggare
Arbeta tillsammans med forskargruppen i Göteborg och Stadsmuseet för att utveckla ytterligare forskningsprojekt kopplade till Stein-projektet.
Dokumentera både forsknings- och byggprocesserna som rör de två identifierade mikroekologierna.
Samordna arbetet med forskargruppen i York och underlätta kognitionsvetenskaplig forskning tillsammans med de instrumentbyggare som deltar.
Utveckla en egen forskningsprofil inom projektet med fokus på idéhistoria och/eller etnologiska studier av instrumentbyggandets praktiker.
Kvalifikationer
Följande kvalifikationer krävs:
En masterexamen inom ett relevant område, till exempel organologi, musikvetenskap, museivetenskap
Dokumenterad professionell erfarenhet av processdokumentation, främst relaterat till musikinstrumentbygge eller instrumenttillverkning
Dokumenterad erfarenhet av akademisk redigering och publicering
Det är även meriterande om den sökande har:
Erfarenhet av instrumentutveckling och/eller erfarenhet av dokumentation relaterat till instrumentutveckling
Erfarenhet av att presentera vid internationella konferenser
Erfarenhet av att arbeta inom storskaliga projekt som involverar forskare från olika områden
Erfarenhet av att utveckla dokumentation av forskningsstudier från ett mikrohistoriskt perspektiv och/eller ett idéhistoriskt ramverk
Kompetens i projektets språk (engelska, svenska, tyska, eller franska)
Utöver dessa krav och meriterande kvalifikationer är det viktigt att du har goda organisatoriska färdigheter, är ansvarsfull, tar initiativ och arbetar självständigt. Vi söker en person som är noggrann, strukturerad och kreativ, och som har goda sociala kompetenser samt är flexibel i sitt arbete.
Vi kommer främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Du ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
Eklandagatan 86 (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9977778