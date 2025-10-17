Biträdande Föreståndare till Concilia Lss Daglig Verksamhet
Concilia LSS AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concilia LSS AB i Göteborg
Biträdande föreståndare (Socionom) till Concilia LSS Daglig verksamhet i Göteborg
Arbetsgivare: Concilia LSS AB
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Sista dag att ansöka är 21 november 2025
Tillträde: Enligt överenskommelse
Datum: 15 oktober 2025Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Concilia LSS AB bedriver daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss står delaktighet, kommunikation och personlig utveckling i centrum. Vi arbetar i nära samverkan med Göteborgs Stad inom ramen för LOV och följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
Vår verksamhet präglas av kreativitet, gemenskap och respekt för individens förmåga. Vi söker nu en biträdande föreståndare som vill bidra till att utveckla en modern, inkluderande och professionell daglig verksamhet.Om tjänsten
Som biträdande föreståndare är du en nyckelperson i verksamheten och ett nära stöd till föreståndaren. Du bidrar till att daglig verksamhet håller hög kvalitet, tydlig struktur och rättssäker dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Samordna det dagliga arbetet tillsammans med föreståndaren
• Vara kontaktperson gentemot Göteborgs Stad i administrativa frågor
• Hantera uppdrag och nivåuppdrag i Treserva
• Upprätta faktura- och löneunderlag i samarbete med redovisningskonsult (Moore Sweden)
• Samordna närvarorapporter och uppföljning
• Delta i egenkontroller, riskanalyser och kvalitetsuppföljningar
• Handleda coacher i social dokumentation och bidra till reflektion och utveckling i teamet
• Coacha och stödja deltagare i den dagliga verksamheten
• Upprätta genomförandeplaner tillsammans med deltagare och huvudcoach
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning
• Erfarenhet från daglig verksamhet enligt LSS
• Vana vid social dokumentation i Treserva
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt ledarskap. Som person är du stabil, empatisk och strukturerad - du trivs i en miljö där både hjärta och professionalism är viktiga.
Vi erbjuder
Hos Concilia får du möjlighet att arbeta i en växande verksamhet där kvalitet, ansvar och delaktighet står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa meningsfulla dagar och personlig utveckling för alla deltagare.
Veckovisa avstämningar med föreståndaren ingår som en del av ledningsrutinen. Vi välkomnar sökande som delar våra värderingar om jämlikhet, respekt och mänsklig utveckling.Övrig information
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta:
Americo Appiano, föreståndare / Verksamhetsansvarig
E-postadress: americo.concilia@gmail.com
Telefon: 0761-71 89 27
Adress: Concilia LSS AB, Svangatan 4A, 416 68 Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: americo.concilia@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concilia LSS AB
(org.nr 559271-8380)
Svangatan 4 A (visa karta
)
416 68 GÖTEBORG Kontakt
Föreståndare/Verksamhetsansvarig
Americo Appiano americo.concilia@gmail.com 0761718927 Jobbnummer
9563262