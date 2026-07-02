Biträdande föreståndare till behandlingsenhet på HVB - vikariat 12 månader
Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag / Socialsekreterarjobb / Finspång Visa alla socialsekreterarjobb i Finspång
2026-07-02
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Tillträde efter överenskommelse under oktober -26
Om Risingegården
Risingegården är ett behandlingshem som tar emot ungdomar med biologiskt kön flicka i åldrarna 12-20 år. Ungdomarna befinner sig i komplexa livssituationer och har ofta vuxit upp under ogynnsamma förhållanden. Många bär på erfarenheter av våld, missbruk och övergrepp och har utvecklat egna riskbeteenden till följd av det, ofta i kombination med neuropsykiatrisk problematik. De kan ha olika självdestruktiva beteenden och svårigheter kopplade till känsloreglering. Gemensamt är behovet av en mentaliserande och traumamedveten miljö för att skapa meningsfullhet, trygghet och tillit.
Vår värdegrund
Risingegårdens värdegrund utgår ifrån människors lika värde och FNs barnkonvention. Vi möter alla med genuint intresse och glädje och tro på allas möjlighet till förändring. Vi har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt gentemot alla vi möter. Risingegården är en plats som präglas av meningsfullhet, tillit, tydlighet och trygghet.
Varför jobba på Risingegården?
Att arbeta med ungdomar är bland det viktigaste och mest givande man kan göra, tycker vi. Med över 30 år i branschen har vi erfarenhet och är väletablerade samtidigt som drivkraften att utvecklas och bli bättre alltid finns kvar.
För att utveckla vår egen lyhördhet och förmåga till gott samspel utbildas all personal till diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP. www.icdp.se
På Risingegården är ICDP ett gemensamt förhållningssätt för alla anställda. Risingegårdens verksamhet genomsyras utöver ICDP av ett mentaliserande förhållningssätt gentemot ungdomar och varandra. Vi arbetar mentaliseringsbaserat i vardagen, individuella samtal och i grupp.
Risingegården är en attraktiv arbetsplats med högt medarbetarfokus som genomgående präglas av en humanistisk människosyn. Vi värdesätter god stämning och bra arbetsmiljö högt varför engagemang och delaktighet är något som genomsyrar hela verksamheten.
Risingegårdens stora behandlingsenhet är vackert belägen i natursköna Risinge strax utanför Finspång. Här finns alla möjligheter att låta sig inspireras av en lunchpromenad i naturen eller kanske av ett besök hos våra djur som finns ett stenkast från huset.
Arbetsuppgifter
Som biträdande föreståndare jobbar du i nära samarbete med föreståndaren och ledningsgruppen där du själv ingår.
Du har personalansvar för din enhets personal som omfattar ungefär sex personer. Du medverkar vid rekrytering och ansvarar för månadssamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal.
Du har ansvar för att vården är trygg och säker på din enhet och leder behandlingsverksamheten utifrån aktuella behandlingsuppdrag samt styrelsens och ledningsgruppens verksamhetsmål.
Du ansvarar för att följa upp efterlevnad av kvalitetsledningssystemet och andra styrdokument.
Du leder och deltar i möten med bland annat socialtjänst, föräldrar och skola samt har samtal med de placerade ungdomarna inför och under deras vistelse på Risingegården.
Du beslutar ihop med föreståndare om in- och utskrivningar.
I tjänsten ingår chefsjour (via telefon) i snitt var 4e helg och en vardag i veckan.
Vem är du?
Du är en tydlig ledare som kan inspirera och skapa förtroende hos både ungdomar och medarbetare.
Du har god kännedom om lagar och regler som styr HVB verksamhet.
Du är självständig när det kommer till att fatta beslut men är lyhörd för andras åsikter och vet när du behöver ta hjälp av andra för att bedöma situationer.
Du är flexibel, tar gärna initiativ och kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar i en verksamhet där ingen dag är den andra lik.
Du är ansvarsfull och kan planera ditt arbete och prioritera i perioder av hög arbetsbelastning.
Du har lätt för att samarbeta med såväl ungdomar, kollegor och andra professioner.
Du förstår vikten av att arbeta långsiktigt och av att få alla att arbeta mot samma mål för att uppnå resultat.
Kvalifikationer
Du är utbildad socionom, socialpedagog eller beteendevetare.
Du har erfarenhet av att arbeta som ledare med personalansvar.
Du har erfarenhet av att arbeta på HVB.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift och är van vid att arbeta digitalt. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Läs mer om arbetsplatsen, vår teoretiska grundsyn, arbetsmetoder med mera på www.risingegarden.se
Låter detta intressant?
Maila en jobbansökan, märkt "biträdande föreståndare", med ett personligt brev och CV så hör vi av oss! ansokan@risingegarden.se
Intervjuer sker löpande så sök gärna så snart som möjligt men senast 29/7-26. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ansokan@risingegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Biträdande föreståndare"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag
(org.nr 556459-1732)
Sankta Marias Väg 93 (visa karta
)
612 92 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Risingegårdens Behandlingshem AB Jobbnummer
9988920