Biträdande Fordonssäkerhetsansvarig på Trafikverkets Järnvägsföretag
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2026-07-21
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Som Biträdande Fordonssäkerhetsansvarig av spårfordon på Trafikverkets Järnvägsföretag bidrar du till att säkerställa att våra fordon är säkra, tillgängliga och effektiva - och därmed till en robust och hållbar järnväg för hela Sverige. Du blir en viktig del i ett lag som tillsammans driver utvecklingen mot framtidens järnvägsföretagPubliceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med den tekniska och administrativa förvaltningen av de järnvägsfordon som Trafikverkets Järnvägsföretag ansvarar för. I rollen ingår bland annat:
Uppföljning av underhållstjänster enligt gällande regelverk och avtal
Ansvar för uppföljning och efterlevnad av kraven enligt ECM-förordningen (EU 2019/779)
Säkerställande av att fordonens underhållssystem och processer uppfyller kraven enligt CSM-RA (Common Safety Method - Risk Assessment) vid förändringar.
Förvaltning av fordonsdata, underhållsplaner och teknisk dokumentation
Deltagande i besiktningar och tekniska bedömningar av fordon
Aktiv medverkan i utveckling och förbättring av interna rutiner, styrdokument och processer för fordonshantering
Planera och genomföra revisioner av leverantörer
Tillse att fordon som används innehar nödvändiga godkännanden samt hantera
eventuella villkor/restriktioner som finns i godkännandet.
Driva fordonsgodkännandeärenden mot berörda myndigheter samt ta fram
underlag för internt godkännande av fordon
Bistå med teknisk kompetens i samband med utredningar avseende fordonssäkerhet
Delta i möten i där säkerhetsfrågor behandlas
Du kommer att tillhöra en engagerad och växande grupp som arbetar nära verksamheten. Då organisationen är under utveckling kan uppdrag och ansvar förändras över tid, vilket ger stora möjligheter att påverka både arbetssätt och utvecklingsinriktning. Tjänsten innebär resor inom Sverige.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. du bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Du är lösningsorienterad, strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att kombinera detaljkunskap med ett strategiskt helhetsperspektiv. Likaså trivs du i en miljö där teknik, säkerhet och verksamhetsutveckling möts.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik (minst 180 hp) eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Aktuell och relevant dokumenterad teknisk kompetens inom järnvägsfordon, fordonssystem eller fordonsunderhåll
Kunskap om och erfarenhet av CSM-RA och säkerhetsstyrningsprocesser inom järnväg
Kunskap och erfarenhet av 4:e järnvägspaketet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av förvaltning eller tekniskt ansvar för järnvägsfordon
Tidigare arbete i en ECM-roll eller erfarenhet av att tillämpa ECM-krav
Vana att arbeta med underhållsplaner, tekniska besiktningar och dokumentation
Kunskap och erfarenhet av arbete med TSD
Kunskap och erfarenhet av arbete inom ERTMS
Erfarenhet av att genomföra tekniska haveriutredningar
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Järnvägsföretaget är en del av Trafikverkets Fordonsresurser. Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2026:014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
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För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverkets fordonsresurser Kontakt
Rekryterande chef
Johan Båging johan.baging@trafikverket.se 0101241688 Jobbnummer
10008487