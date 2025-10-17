Biträdande enhetschef till psykiatrisk avdelning 20
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Nacka
2025-10-17
Psykiatri Södra Stockholm är en utvecklingsfokuserad klinik belägen med sina 19 enheter i södra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Kliniken tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och heldygnsvård till vuxna. Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och satsar ambitiöst på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, kvalitet, produktion, medarbetare och ekonomi. Vi är över 1000 engagerade och stolta medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vi söker en biträdande enhetschef till psykiatrisk avdelning 20 som vill vara med att leda, utveckla och driva enheten framåt tillsammans med enhetschef.
Om avdelning 20
Vi är en avdelning för allmänpsykiatrisk vård på Nacka sjukhus. Detta innebär att vi är en del av Nordens största byggnad med psykiatrisk heldygnsvårdvård.
Vi startade under hösten 2023 och är en avdelning för allmänpsykiatrisk vård på Nacka sjukhus. Avdelning 20 är en heldygnsvårdsavdelning med 16 vårdplatser och erbjuder behandling och omvårdnad för patienter som huvudsakligen lider av depressioner, ångestsyndrom, affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, självmordsproblematik och svårare krisreaktioner. På avdelningen arbetar vi bland annat med "ett samtal om dagen" och utifrån Safewards-modellen.
Ditt arbete som biträdande enhetschef
I rollen som biträdande enhetschef ingår det att tillsammans med enhetschefen coacha, motivera, stödja och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete så att de trivs och känner att de kan bedriva en patientsäker vård. I uppdraget ingår även personalplanering/bemanningssamordning, schemaläggning, hantering av fakturor, delaktighet i nyrekrytering med mera. Tjänsten kan komma att kombineras med kliniskt arbete. Du är med och bidrar till att avdelningen når sina mål och att resultat uppfylls, utvecklar och förnyar arbetssätt samt agerar förebild genom ditt engagemang och positiva förhållningssätt.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är strukturerad och tar ett aktivt ansvar för att nå enhetens mål och visioner. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara flexibel samt initiera och driva förändringsarbete på enheten. Som person är du kommunikativ, arbetar för att upprätthålla god stämning samt arbetar med att utveckla personalen.
Du är tydlig och motiverande i ditt ledarskap och ger medarbetarna möjligheter att utvecklas genom feedback och återkoppling. Du har en förmåga att förstå och hantera komplexa problem samt snabbt sätta dig in i uppkomna situationer på avdelningen och har ett intresse för personalfrågor och arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vidare ställer vi krav på att du är legitimerad sjuksköterska, med flera års erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad. Det är meriterande med en specialistutbildning i psykiatrisk vård eller motsvarande kompetens som bedöms lämplig.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett förordnande som bitr. enhetschef på tre år. Under förordandet kommer du att arbeta 50% som biträdande enhetschef och 50% kliniskt som sjuksköterska. Arbetstiden är dagtid 40 tim./vecka.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut. Kliniken tillämpar SLSO's riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatrisk avdelning 20 Nacka Kontakt
Simon Germundsson 08-12368450 Jobbnummer
9561116