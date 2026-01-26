Biträdande Enhetschef Till Personalenheten, Spsm Härnösand
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten / Ekonomichefsjobb / Härnösand Visa alla ekonomichefsjobb i Härnösand
2026-01-26
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten i Härnösand
, Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Mer om enheten
Personalenheten med cirka 20 medarbetare är organiserad i en HR-grupp samt en lön- och personaladministratörsgrupp som ingår i myndighetens verksamhetsområde stöd och styrning. Enheten är en stödfunktion till myndighetens chefer och arbetar med alla delar inom HR-området, exempelvis arbetsrätt och avtalstolkning, arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter, rekrytering, strategisk kompetensförsörjning, statistik samt lön och personaladministration.
Enheten består av HR-specialister, lön- och personaladministratörer, samordnare samt en enhetschef (personalchef) och en biträdande enhetschef för lön- och personaladministration. Personalenheten har medarbetare placerade i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro och Göteborg.
Då myndigheten finns inom stora delar av landet kan det ingå resor i arbetet. Vi använder samtidigt digitala verktyg för arbete och möten på distans.
Mer om tjänsten
Personalenheten arbetar strategiskt och verksamhetsnära med personalfrågor i myndigheten vilket innebär ett nära samarbete med övriga HR-specialister, myndighetens chefer och andra enheter inom verksamhetsområdet stöd och styrning. Vi söker nu en biträdande enhetschef för HR-gruppen.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Arbetet som biträdande enhetschef innebär att vara chef för samt leda och fördela det dagliga arbetet för HR-gruppen. Du rapporterar till enhetschef (personalchef). Du samordnar partsgemensamt arbete på myndighetsnivå och fördelar arbetet på övriga HR-specialister utifrån frågeställning eller utvecklingsuppdrag. På uppdrag från enhetschef ansvarar du för specifika uppdrag eller möten som ska ske i enheten. I anställningen ingår även att arbeta operativt med att utveckla myndighetens arbete med datadrivna personaldata, nyckeltal m.m.
I uppdraget ingår även att fungera som nätverksledare för våra fyra HR-specialister ute i verksamheten. De är organisatoriskt fristående från personalenheten och ingår i lokala tvärfunktionella ledningsstödsteam, där de spelar en viktig roll i det chefsnära HR-stödet. Genom att leda och samordna nätverket skapar du ett nära och effektivt samarbete mellan personalenheten och ledningsstöden. Du säkerställer att verksamheternas behov fångas upp och omsätts i välplanerat HR-stöd samt att våra HR-processer, arbetssätt och styrdokument utvecklas på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• En utbildning från högskola eller universitet inom personalområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer lämpligt för uppdraget.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda, samordna, planera och utveckla arbetet inom en personalenhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Minst fem års erfarenhet från kvalificerat arbete inom HR-området
• Erfarenhet från arbete med datadriven personaldatanyckeltal och statistikuppföljning inom HR-området
• Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av det statliga avtalsområdet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska
Det är meriterande om du har
• Chefserfarenhet inom HR-området Dina personliga egenskaper
• Du leder och samordnar arbete på ett tydligt och förtroendeskapande sätt
• Du gör professionella och välgrundade bedömningar med hög integritet och i linje med myndighetens värdegrund
• Du arbetar strukturerat, tar ansvar och följer upp uppdrag med fokus på kvalitet och resultat
• Du är självgående, tar initiativ och driver frågor framåt inom ditt ansvarsområde
• Du samarbetar väl och bygger hållbara relationer med chefer, kollegor, medarbetare och fackliga parter
• Du har ett konsultativt förhållningssätt och upplevs som en nära och tillgänglig chef
• Du kommunicerar tydligt och lyhört och säkerställer att information förstås och får genomslag
• Du växlar obehindrat mellan strategiskt och operativt arbete utifrån verksamhetens behov
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
Provanställning på sex månader tillämpas.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten Kontakt
Enhetschef
Maria Vennerstrand maria.vennerstrand@spsm.se +46 10 473 53 73 Jobbnummer
9704792