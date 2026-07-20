Biträdande enhetschef till Hörselenheten
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2026-07-20
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Är du nyfiken på ledarskap och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker en biträdande enhetschef som vill vara med och utveckla Hörselenhetens verksamhet tillsammans med medarbetare och chefskollegor. Du erbjuds ett intressant och utvecklande arbete med möjlighet till individuella kompetensplaner och friskvårdssatsningar.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef kommer du ha ett nära samarbete med enhetschef och ytterligare en biträdande enhetschef. Tillsammans kommer ni att leda den dagliga verksamheten och planera för aktiviteter och en framtida verksamhet. Utöver det kommer du även att samarbeta med verksamhetschef och övriga chefer på Öron-, näs- och halskliniken. Majoriteten av tjänsten består av chefskapet, men innefattar till viss del även kliniskt arbete.
Ditt uppdrag innebär att utveckla verksamheten, arbeta mot uppställda mål genom ett systematiskt förbättringsarbete, bedriva kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och medverka till en god arbetsmiljö. Du kommer att vara närmsta arbetsledare för cirka 10-15 medarbetare inom hörselrehabiliteringen. Du ansvarar för medarbetar-, löne- och rehabiliteringssamtal samt rekrytering inom din arbetsgrupp. Du är med och utvecklar gruppen och deras uppdrag.
Som chef företräder du Region Västmanland och din verksamhet både internt och externt. Det innebär att du arbetar efter och förmedlar de perspektiv och ställningstagande som arbetsgivaren har. Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Om arbetsplatsen
Hörselenheten är en del av Öron-, näs- och halskliniken. Vi har verksamhet i Västerås, Köping, Sala och Fagersta och finns ungefär en timmes resa från Uppsala, Stockholm och Örebro. Hörselenheten är en samlad resurs för länets barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning och dövhet. Verksamheten jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med allt från diagnostik, rehabilitering, habilitering och teknisk hörselvård. Hörselenheten finns i nya och fina lokaler på Signalistgatan 6 i Västerås och vi är cirka 40 personer inom olika yrkesområden. Du välkomnas till en liten arbetsgrupp med hög kompetens och god kamratskap.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
Kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
Stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
Ett strukturerat introduktionsprogram
Möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
Anställningsförmåner, läs mer om dem här: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspx Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst två års arbetslivserfarenhet från liknande hörselverksamhet. Vi ser gärna att du är legitimerad audionom, men har du bakgrund från annat yrke inom området är det också meriterande. Har du en ledarskapsutbildning och tidigare erfarenhet av personalledning och verksamhetsutveckling är det meriterande, men inte ett krav. Regionen erbjuder goda möjligheter till utbildning och ledarskapsutveckling för dig som vill växa i rollen. Har du erfarenhet av att leda förbättringsarbete och kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö är det fördelaktigt. Då arbetet innebär att arbeta i systemen Cosmic och Auditbase ser vi att du har grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i svenska. B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Vi söker dig som har ett intresse för ledarskap, är engagerad i verksamhetsutveckling och trivs med att samarbeta med andra för att skapa en verksamhet med hög kvalitet och gott bemötande. Som person är du kommunikativ, strukturerad och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både medarbetare och patienter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid, i grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4 från och med vecka 35.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Region Västmanland (visa karta
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721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Ann-Sofie Andertoft ann-sofie.andertoft@regionvastmanland.se +4621173859 Jobbnummer
10006461