Biträdande enhetschef till Capio Geriatrik Löwet
Capio Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Upplands Väsby
2026-06-18
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Om Geriatrik Löwet
Välkommen till en klinik med stor kollegial sammanhållning där du får chansen att växa i din roll!
Geriatrik Löwet har två vårdavdelningar med allmän geriatrisk inriktning där vi vårdar patienter för bland annat infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. Många av dem vi möter har inte bara en sjukdom eller ett problem, utan många. Därför räcker det ofta inte att behandla en sjukdom utan vi gör en tvärprofessionell teambedömning där läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, logopeder och dietister ingår. Kliniken har ett välfungerande flöde med korta vårdtider och ett gott samarbete med kommuner, hemsjukvård och hemrehabinstanser. Vi jobbar ständigt med förbättringar och välkomnar idéer för fortsatt utveckling. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team med nära till skratt. Vi månar om varandras arbetsmiljö och strävar alla efter att ge patienten bästa möjliga vård.
Din roll
Att vara ledare på Capio innebär att vara modig, visa riktning, främja samarbete och bygga tillit. För oss är detta viktiga hörnstenar i arbetet med att skapa trygga team och leda mot våra uppsatta mål. Vi vet att en bra chef är avgörande för en medarbetares trivsel, mående och utveckling. Därför vill vi skapa en miljö där våra ledare kan utvecklas och få stöttning i sitt ledarskap.
Vi söker nu en biträdande enhetschef till avdelning 6 som kommer att ingå i omvårdnadsledningen med ett stort fokus på nära ledarskap.
Arbetsuppgifter
Du är direkt underställd och arbetar på uppdrag av och bistår enhetschef, samt ersätter denna vid frånvaro.
Ditt arbete består av klinisk tjänstgöring 40% som sjuksköterska och administrativt arbete 60% vilket fördelas utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar strategiskt med uppföljning-/kvalitetsutveckling, driver projekt och förbättringsarbeten på enhets- och verksamhetsnivå samt följer upp kvalitetsparametrar utifrån beställarkrav.
Du handleder och coachar undersköterskor och sjuksköterskor med särskilt fokus på nyanställda sjuksköterskor där även mentorskap ingår.
Du är delaktig vid nyrekrytering av personal.
Du planerar och genomför utbildningsinsatser och introduktioner.
Du är ett stöd i schemaläggning och bemanningsplanering.
Personalansvar tillkommer
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där vi ständigt utvecklar vår verksamhet. Hos oss är det viktigt att du som chef får bra stöttning och kan känna dig trygg och kompetent i din roll. Vi erbjuder individuell inskolning som skräddarsys efter dina behov och kompetensnivå. Du får ta del av utbildningar som stödjer dig i din roll som till exempel arbetsmiljöutbildning, rekrytering och schemasystem.
Utöver den professionella tryggheten tror vi mycket på att trivas tillsammans och vi är ett glatt gäng som bjuder på mycket skratt och god sammanhållning. Allt från fredagsfrukost, julmys och sommarmingel.
Vi erbjuder dig även
• Kollektivavtal • Friskvårdsbidrag • En välfungerande supportorganisation • Tryggheten i att ha en stor organisation i bakgrunden som stöd • Ansvar, mandat och frihet
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som sjuksköterska inom akut slutenvård, är van att arbeta i olika kvalitetssystem och som nu är redo att ta steget mot ledarskap.
Som person är du genuint intresserad av den äldre sköra patienten och har en förmåga att leda, entusiasmera och driva projekt. Du har även tålamod och uthållighet ur ett långsiktigt perspektiv. Du är nyfiken och modig och har förmågan att se saker ur flera perspektiv. Du behöver inte ha tidigare chefserfarenhet men vi tror jobbet blir lättare om du tidigare haft arbetsuppgifter där du coachat andra medarbetare, fått ta ansvar och fått insikt i faktorer som påverkar beslut. Vi ser gärna att du är initiativtagande med en god samarbetsförmåga. Du är tydlig och strukturerad i ditt arbete och lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig tillämplighet och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens sista ansökningsdag.
Anställningsvillkor: Provanställning. Fast schema, sysselsättningsgrad 100%.
Publicerat: 2026-06-22
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921596-2060137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Löwenströms väg 1 (visa karta
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194 45 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9970515