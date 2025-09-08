Biträdande enhetschef till Brotorp vård- och omsorgsboende
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en biträdande enhetschef till Brotorp vård- och omsorgsboende.
Brotorp är ett somatiskt och demensboende med sex avdelningar och hemtrevliga lägenheter. Här stöttar våra engagerade medarbetare de boende varje dag med måltider, personlig hygien, påklädning, aktiviteter och läkemedelshantering. Som biträdande enhetschef arbetar du nära verksamheten för att utveckla kvaliteten i omsorgen och bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra boende.
Som biträdande enhetschef har du ett operativt ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö samt ett visst budgetansvar. Du leder det dagliga arbetet i nära samarbete med enhetschefen, coachar medarbetare och säkerställer att bemanning och scheman fungerar. Du arbetar även med kvalitetsledningssystem och bistår enhetschefen i det övergripande ansvaret för enheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- leda det dagliga arbetet och vara ett stöd för medarbetarna
- planera och följa upp bemanning utifrån verksamhetens behov
- delta i verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetsarbete
- genomföra inflyttningssamtal och ha dialog med boende och anhöriga
- bidra i rekrytering, introduktion och arbetsmiljöarbete.
Brotorp är en dygnet runt-verksamhet vilket ställer höga krav på ett närvarande ledarskap. I rollen blir det viktigt att ta ansvar för arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där alla medarbetare blir sedda, hörda och delaktiga i arbetet mot gemensamma mål.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en engagerad enhet med cirka 40 medarbetare, inklusive undersköterskor, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Du arbetar nära en engagerad enhetschef och kunniga medarbetare som varje dag gör skillnad för våra brukare, och blir en del av en ledningsgrupp som består av enhetschef och representanter från hälso- och sjukvårdsteamet. Personalen trivs bra och samarbetar väl över huset, och här finns mycket erfarna och kunniga undersköterskor som tillsammans skapar en trygg och kompetent arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter som chef, bland annat genom kurser som Utvecklande Ledarskap och deltagande i interna chefsnätverk. Du får möjlighet att växa i ditt ledarskap, utveckla dina kompetenser och påverka verksamhetens utveckling tillsammans med dina kollegor. Du får även stöd av förvaltningens stödfunktioner, som HR, MAS, ekonomi, kvalitetsledning, IT, lönecenter samt rekryteringsstöd för dig som chef i kommunen. Detta ger dig möjlighet att fokusera på det operativa ledarskapet och verksamhetens utveckling med tryggt stöd i administrativa och strategiska frågor.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en akademisk examen, som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller annan relevant akademisk examen inom vård och omsorg. Du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn och god förståelse för verksamhetens behov och kvalitetskrav.
Övriga krav:
- Kommunicerar obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt, för att kunna ge tydlig information och stöd samt dokumentera verksamhetens arbete korrekt.
- Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och system, exempelvis Lifecare och Stratsys.
- Erfarenhet av att tillämpa lagstiftning inom vård och omsorg, exempelvis SoL och HSL.
Meriterande:
- Erfarenhet av ledarskap med personal- eller budgetansvar.
- Erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering.
- Erfarenhet av att arbeta med ekonomi och budget.
- Erfarenhet av personaladministrativa arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av att jobba i kommunal verksamhet.
För att lyckas som biträdande enhetschef behöver du ha erfarenhet av att leda andra genom att bygga goda relationer, till exempel genom att ge stöd till medarbetare och främja samarbete i teamet och ledningsgruppen. Du har därför god samarbetsförmåga, eftersom du dagligen samarbetar med medarbetare, enhetschef och ledningsgrupp för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg.
Du är resultatorienterad, vilket behövs för att följa upp kvalitetsarbete, verksamhetsmål och förbättringsprocesser. Din lösningsorientering används aktivt vid bemanningsfrågor, schemaläggning och i situationer där snabba beslut krävs för verksamhetens bästa.
Du är strukturerad, vilket är avgörande för planering, uppföljning av verksamheten och dokumentation enligt rutiner. Du är också ansvarstagande och tar initiativ, vilket bidrar till en trygg arbetsmiljö där alla medarbetare blir sedda och hörda.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
