Biträdande Enhetschef till Basal hemsjukvård
Aleris Basal hemsjukvård söker en Biträdande Enhetschef till vårt kontor i Innerstaden.
Du får en nyckelroll och får vara med och driva samt utveckla en verksamhet som gör skillnad - varje kväll/helg för våra patienter.
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi vanligtvis på uppdrag av vårdcentraler- kväll, natt och helg. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där ingår också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Rollen
Som Biträdande Enhetschef har du ett övergripande ansvar för att, tillsammans med Enhetschef Catharina Modin Nygren, leda, planera och utveckla verksamheten. Ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker vård i hemmet, i nära samarbete med ett engagerat och kompetent team.
Du delar ledarskapet för verksamheten med Enhetschef och har det övergripande ansvaret för en medarbetargrupp bestående av undersköterskor och sjuksköterskor. Rollen innebär också att du rapporterar till Enhetschef och har ett särskilt fokus på kvalitetsarbete samt kunduppföljning gentemot vårdcentraler och andra vårdaktörer.
Vårt kontor finns inne på Sabbatsbergs sjukhus.
Dina övergripande arbetsuppgifter;
Personal-, resultat- och arbetsmiljöansvar
Leda och utveckla verksamheten utifrån avtal, budget och verksamhetsplan
Säkerställa god kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet
Aktivt bidra till verksamhetsutveckling, strategisk planering och förbättringsarbete
För att lyckas med uppdraget arbetar du i nära samarbete med kliniska sjuksköterskor, patientsäkerhetssjuksköterskor, koordinatorer, bemanningsadministratörer och rekryterare för att tillsammans skapa rätt förutsättningar för våra kliniska medarbetare i deras arbete ute hos våra patienter.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss inom hemsjukvården erbjuder vi dig även:
Ett varierat och meningsfullt chefsuppdrag där du är med och gör skillnad
Ledarutvecklingsprogram
En verksamhet i utveckling där du får möjlighet att vara med och påverka
Kompetenta kollegor, stöd i ditt chefsuppdrag och goda utvecklingsmöjligheter
Tydliga mål, gemensamma värderingar och fokus på ett hållbart ledarskap
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Vår verksamhet präglas av ett systematiskt förbättringsarbete, ett nära ledarskap och ett starkt medarbetarskap för att gemensamt nå våra mål för vårt verksamhetsområde.
Vi ger dig som chef goda förutsättningar för att utvecklas i ditt ledarskap, ta ansvar och anta utmaningar. Ett kontinuerligt arbete med kompetensutveckling och kvalitetsarbete gör att vi ständigt arbetar för att höja kvaliteten på vården, utveckla våra medarbetare och vårt arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning sjuksköterska/distriktsköterska eller annan vårdbakgrund
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning, gärna inom hemsjukvård eller liknande uppdrag
Är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet
Har god förståelse för hemsjukvårdens uppdrag och vill bidra till en patientcentrerad vård
Är initiativtagande, lyhörd och trygg i att fatta beslut och leda i förändring
Har ett genuint intresse för människor och verksamhetsutveckling
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god dator- och systemvana
Du en person som har lätt att kommunicera och en förmåga att skapa en öppen och tillitsfull arbetsmiljö där medarbetare känner sig sedda och hörda. Du är trygg i din chefsroll och du drivs av att motivera ditt team och skapa en arbetsmiljö där medarbetaren känner sig värdefull och uppskattad. Vidare är du organiserad och har en god förmåga att planera och strukturera arbetet på ett sätt som säkerställer en effektiv och patientsäker sjukvård. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
