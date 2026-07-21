Biträdande enhetschef till Aleris Basal hemsjukvård - Västerort
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad – varje kväll, natt och helg? Till vårt kontor i Huvudsta söker vi nu en Biträdande enhetschef.Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Aleris Basal hemsjukvård arbetar på uppdrag av vårdcentraler när de har stängt – kvällar, nätter och helger. Vi finns på fem geografiska platser i Stockholms län och är en del av Aleris Närsjukvård, tillsammans med ASIH, specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Ditt uppdrag
Som biträdande enhetschef delar du ledarskapet med enhetschef Murisa Bacic Blazevic. Tillsammans ansvarar ni för att leda, utveckla och skapa förutsättningar för en trygg och säker vård i hemmet.
Du har personal-, resultat- och arbetsmiljöansvar för undersköterskor och sjuksköterskor. Du driver kvalitetsarbete, följer upp våra samarbeten med vårdcentraler och säkerställer att verksamheten utvecklas i linje med avtal, budget och mål.
I rollen arbetar du nära kliniska sjuksköterskor, patientsäkerhetssjuksköterskor, koordinatorer, bemanningsadministratörer och rekryterare. Tillsammans skapar ni rätt förutsättningar för våra medarbetare att ge vård med kvalitet och omtanke.
Här får du vara en närvarande ledare – med ansvar för både människor och resultat.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss får du även:
Ett meningsfullt chefsuppdrag där du bidrar till trygg vård i hemmet
Möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet i förändring
Ledarutvecklingsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling
Stöd i ditt ledarskap och korta beslutsvägar
En kultur som uppmuntrar engagemang, förbättringsarbete och nya idéer
Vi arbetar systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. Som chef får du förutsättningar att växa – och bidra till en hållbar vård för både patienter och medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst fyra års erfarenhet av chefsuppdrag
Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom hemsjukvård
Är trygg i ditt ledarskap och skapar engagemang och delaktighet
Har god förståelse för hemsjukvårdens uppdrag
Är strukturerad, beslutsför och van att leda i förändring
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana
Du är en ledare som lyssnar. Du skapar en arbetsmiljö där medarbetare känner sig sedda och värdefulla. Du kombinerar tydlighet med omtanke och drivs av att utveckla både människor och verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan. Urval sker löpande – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8088047-2110794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Anderstorpsvägen 10 (visa karta
)
171 54 HUVUDSTA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10008717