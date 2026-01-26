Biträdande Enhetschef Rehabilitering | Tiohundra
2026-01-26
Vi söker dig med intresse för ledarskap som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Vill du arbeta i ett engagerat team där patientens bästa står i centrum? Då är vi arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
På rehab arbetar vi nära tillsammans och tar tillvara på varandras kompetenser. Det medför att vi på ett bra sätt kan möta patienternas behov och få ett helhetsperspektiv i behandlingen. Du kommer också ha möjlighet att lära dig rehabs olika specialiteter och professioner. Arbetet är självständigt och varierat vilket ger goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling. Vi har exempelvis en gedigen intern basutbildning för nya chefer.
Som biträdande enhetschef vid Tiohundra bidrar du till att leda verksamheten tillsammans med enhetschefen utifrån bolagets vision, uppdrag och värderingar. Mål tas fram årligen och bryts ned och verkställs i organisationen. Som biträdande enhetschef ersätter du enhetschef vid frånvaro och stöttar i ledningsuppdraget för enheten. I tjänsten ingår även kliniskt arbete, vilket vi ser är en framgångsfaktor för rollen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
biträdande enhetschef 50%
kliniskt arbete 50%
Om vårt erbjudande
Hos oss får du som biträdande enhetschef ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du omges av engagerade kollegor. Intern basutbildning för nya chefer.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du vara:
Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
Erfarenhet av rehabilitering.
Du är en motiverande och tydlig ledare som främjar medarbetarnas utveckling och ansvarstagande. Du har lätt för att fatta självständiga beslut samtidigt som du hela tiden är i dialog med enhetschef. Förmåga att prioritera arbetsuppgifter värderas högt liksom en beredskap att anpassa insatser, även utifrån hastigt uppkomna behov och förutsättningar. Du ser möjligheter att leda i förändring samt vågar pröva nya vägar och arbetar ständigt med förbättringar.
Kommunikation är en viktig del i ledarskapet och det behöver du kunna hantera på ett bra sätt, i både tal och skrift.
I denna tjänst lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Vi värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet samt att du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.Om företaget
Rehabverksamheten består av både öppen- och slutenvård som är belägen i sjukhusbyggnaden vid Norrtälje sjukhus. Den innefattar även arbete på särskilda boende med och utan korttidsavdelningar samt hemrehabilitering runt om i kommunen. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktor, logoped, dietister och kuratorer. Vi samarbetar tätt i team inom vår egen enhet, men också tillsammans med medarbetare på sjukhusets avdelningar, mottagningar och särskilda boenden. Vi har många spännande projekt på gång på vår enhet och brinner för olika digitala lösningar.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.
