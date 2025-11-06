Biträdande enhetschef Norrtälje södra vårdcentral| Tiohundra
Tiohundra AB, / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2025-11-06
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, i Norrtälje
Vi söker dig med intresse för ledarskap som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Vill du arbeta i ett engagerat team där patientens bästa står i centrum? Då är vi arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Vi söker dig som vill kombinera kliniskt arbete med ett ledaruppdrag som biträdande enhetschef. Tjänsten är fördelad 50/50 mellan kliniskt arbete och chefsuppdrag. Du arbetar nära enhetschefen och är en viktig del i att driva och utveckla verksamheten. Vid chefens frånvaro kliver du in som ersättare och bidrar till ledningsuppdraget genom att engagera personalen och skapa delaktighet. Som biträdande enhetschef vid Tiohundra leder du verksamheten i linje med bolagets vision, uppdrag och värderingar.
Du stödjer enhetschefen i dennes tre huvudsakliga ansvarsområden: att driva, leda och utveckla verksamheten, ha personalansvar samt ta ekonomiskt ansvar.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Schemaplanering för undersköterskor och sjuksköterskor
Planering av tidböcker
Samverkan med hemsjukvård och andra vårdutövare, t.ex. vid vaccinationer
Personaladministration och bemanningsplanering
Kliniskt arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
Ha flera års arbete i primärvården
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också är:
Distriktsköterska
Kunnig inom Heroma och Take care
Du är en lösningsorienterad person som har lätt för att lyssna in andra och tänka nytt. Du är trygg i att fatta beslut och prioritera, även när tempot är högt och situationen kräver snabba omställningar. Med ett lugn i pressade lägen och en förmåga att engagera och skapa delaktighet, får du med dig personalen i förändringsarbete och utveckling.
Du har ett genuint intresse för ledarskap och vill arbeta nära enhetschefen - som en samarbetspartner och stöd i det dagliga arbetet. Du bidrar med idéer, driver förbättringsarbete och är en stabil och trygg närvaro i verksamheten. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje Södra vårdcentral har cirka 11 400 listade patienter och här arbetar cirka 35 medarbetare. Vårdcentralen är belägen i centrala Norrtälje.
På vårdcentralen får du kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna. Hos oss finns diabetessjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, astma/KOL-mottagning och en äldremottagning. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabteam med kurator och psykolog samt rehabiliteringskoordinator. Alla personalkategorier är engagerade i studenthandledning på ett eller annat sätt, något vi tror bidrar till att vi många gånger har fått toppbetyg av våra läkarkandidater. Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Kontakt
Therese Gulbrandsen 08-12328328 Jobbnummer
9591782