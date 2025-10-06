Biträdande Enhetschef LSS Gruppbostäder
2025-10-06
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi söker nu en biträdande enhetschef som vill bidra till att utveckla våra gruppbostäder och vara ett viktigt stöd till enhetschefen.
I Östhammars kommun har vi sex gruppbostäder som är placerade i Östhammar och Österbybruk.
Östhammars kommun erbjuder dig ett meningsskapande och viktigt arbete - ett varierande arbete med högt tempo, med stöttande kollegor och möjlighet att planera dina arbetsdagar så det fungerar bra både för dig och teamet. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i den mån verksamheten tillåter, förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av transparens, samarbete och delaktighet - vi hjälper varandra framåt och är på en tydlig utvecklingsresa.
Som biträdande enhetschef arbetar du nära och stöttar enhetschefen inom personalfrågor, arbetsmiljö och budget. Du har även ansvar för kvalitet, utveckling och ett närvarande ledarskap där du uppmuntrar till dialog, samarbete och lärande i teamet.
Du efterlever kommunens värdeord i ditt ledarskap:
* Öppenhet - genom ett kunskapsdrivet ledarskap där du delar med dig och tar till dig av andras erfarenheter.
* Tillsammans - genom ett rättssäkert ledarskap som bygger på delaktighet och respekt.
* Engagemang - genom ett kvalitetsmedvetet ledarskap där du driver förbättringar och utveckling.
* Ansvar - genom ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap som säkerställer att resurser används klokt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning/ YH-utbildning inom organisation och ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
* Minst 2 års erfarenhet som enhetschef, eller biträdande enhetschef.
* Tidigare ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar
* Goda kunskaper i Officepaketet och systemvana.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort.
Meriterande är erfarenhet och kunskap av:
* Våra system Viva, Cosmic och Time Care
* Förändringsledning och utvecklingsarbete
* Arbete i politiskt styrd organisation
* Avtal och upphandling
Vi söker en trygg, kommunikativ och pålitlig ledare som är engagerad, flexibel och teambaserad. Du är tydlig i din kommunikation, skapar engagemang och leder prestigelöst genom delaktighet.
Du drivs av att göra skillnad för både boende och medarbetare, är resultatinriktad och systematisk i uppföljning och förbättringsarbete. Med ditt coachande och öppna ledarskap bidrar du till ett arbetsklimat där olikheter värdesätts och allas styrkor tas tillvara. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som en beskrivning av dig? Intervju kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser framemot att träffa dig.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-737". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Myndighet omsorg Kontakt
Verksamhetschef LSS/HSL
Emma Peters Emma.Peters@osthammar.se 0173-86 209 Jobbnummer
9541410