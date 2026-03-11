Biträdande enhetschef Huddinge, Psykosvård Stockholm
2026-03-11
Vill du vara med och leda och utveckla vården för patienter med psykossjukdom? Vi söker en engagerad och strukturerad biträdande enhetschef till avdelning M76.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som biträdande enhetschef spelar du en central roll i den dagliga verksamheten. Avdelning M76 har 16 vårdplatser och tar emot patienter med diagnostiserad psykossjukdom, personer som behöver utredning och behandling av misstänkt psykossjukdom samt patienter med nydebuterad psykossjukdom.
Ditt uppdrag innebär att:
• Ansvara för den dagliga planeringen av verksamheten
• Coacha och stötta medarbetarna
• Planera för kompetensutveckling
• Driva förbättringsarbete inom omvårdnad och arbetssätt
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Du har erfarenhet av ledarskap och ett starkt engagemang för verksamhetsutveckling.
Du är:
Organiserad och strukturerad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Driven inom förbättringsarbete
Lösningsfokuserad och initiativrik
Anpassningsbar och positiv till förändring
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Du anställs i din grund-profession med ett tidsbegränsat uppdrag som biträdande enhetschef med möjlighet till förlängning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykosvård Stockholm Kontakt
Sandra Sintke 0724682329 Jobbnummer
9791432