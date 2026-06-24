Biträdande enhetschef Hallstaviks vårdcentral
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Hallstavik VC / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-06-24
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Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad biträdande enhetschef till Hallstaviks vårdcentral.Tjänsten är en kombinationstjänst där du förenar kliniskt arbete med ett ledaruppdrag. Tillsammans med enhetschef och medarbetare bidrar du till att utveckla verksamheten och säkerställa en god och patientsäker vård.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Hos oss får du ett varierat uppdrag där kliniskt arbete kombineras med ledarskap. Du arbetar nära enhetschef och tillsammans med övriga professioner i en verksamhet med korta beslutsvägar och god samverkan.
Tjänsten är en kombinationstjänst där 50 % utgörs av uppdraget som biträdande enhetschef och 50 % av kliniskt arbete. Tjänsten är ett vikariat på ett år.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
stötta enhetschef i ledning och utveckling av verksamheten
bidra till planering, uppföljning och förbättringsarbete
delta i arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
vara ett stöd till medarbetare i det dagliga arbetet
kombinera ledningsuppdraget med kliniskt arbete
Om vårt erbjudande:
möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ledarskapsuppdrag
ett nära samarbete i ledningsgruppen och med övriga yrkesprofessioner
möjlighet till kompetensutveckling och deltagande i utbildningar
regelbundna möten för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
ett kollegialt stöd i arbetsgruppen och ett gott arbetsklimat
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara specialistsjuksköterska
Ha erfarenhet av arbete inom primärvård
Ha god samarbetsförmåga och ett intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av ledarskap, samordningsuppdrag eller verksamhetsutveckling
Lokal förankring
Du är strukturerad, kommunikativ och har ett engagemang för att utveckla både verksamheten och teamet omkring dig.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Norrtälje Norra vårdcentral är den största vårdcentralen i Norrtälje med cirka 17 900 listade patienter och omkring 40 medarbetare. Verksamheten är belägen i anrika lokaler i det gamla lasarettet med närhet till stadskärnan och goda kommunikationer.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Hallstavik VC Kontakt
Lisa Thor lisa.thor@tiohundra.se 08-12328721 Jobbnummer
9976037