Biträdande enhetschef för personlig assistans, vikariat
Gislaveds kommun / Sjukvårdschefsjobb / Gislaved Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gislaved
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Beskrivning
Vi är en modig arbetsgivare i framkant vad gäller utveckling och ledning.
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.
Vår biträdande enhetschef för personlig assistans ska gå på föräldrarledighet och därför söker vi en ersättare under den perioden. Uppdraget inom personlig assistans är att tillsammans med enhetschef leda medarbetarna i det dagliga arbetet för att möta brukarnas behov genom ett nära och operativt ledarskap. Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef leder du tillsammans med enhetschef arbetet inom enheten personlig assistans, samt ingår i enhetschefens ledningsgrupp. Du har helhetsansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhet samt bistår enhetschefen i strategisk och ekonomisk planering samt uppföljning.
Du planerar verksamheten utifrån brukarnas behov och verkar för ett flexibelt och effektivt arbetssätt i nära samarbete med de olika personalgrupperna. I uppdraget ingår att verksamheten har god kvalitet samtidigt som ekonomi skall vara i balans.
Du använder tillgängliga verksamhetssystem för att planera, styra och leda samt följa upp verksamheten. Till din hjälp har du professionella medarbetare som t.ex. administrativt stöd, förvaltningens stab och HR.Kvalifikationer
Du ska ha en relevant högskoleutbildning för tjänsten och ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans och kommunal verksamhet samt kännedom om aktuell lagstiftning.
Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. De fyra viktigaste kommunikativa förmågorna för en chef i Gislaveds kommun är engagemang, tydlighet, lyhördhet och analytisk förmåga. Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Rekrytering sker löpande under ansökningsperioden.
Vill du vara en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Enheten för personlig assistans Kontakt
Martina Curenstam 0371-81107 Jobbnummer
9698136