Biträdande enhetschef Biblioteken på Gotland
Region Gotland / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2025-12-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Biblioteken på Gotland
Biblioteken på Gotland arbetar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Det gör vi genom att främja läsning och tillgång till litteratur, en bred programverksamhet och att vara en mötesplats för alla.
Med en ny biblioteksplan för perioden 2026-2029 kommer fokus bland annat att ligga på kollegialt forskningsbaserat lärande, utveckling av demokratiuppdraget samt utveckling av verksamheter för prioriterade grupper genom medskapandeprocesser
Enheten består av 35 engagerade medarbetare: bibliotekarier, biblioteksassistenter, biblioteksadministratörer och en samordnare. Nu söker vi en biträdande enhetschef som tillsammans med enhetschefen leder verksamheten och driver dess fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef bidrar du i planering, förbättrings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med enhetschefen och tillför ett helhetsperspektiv i både verksamhets- och personalfrågor, samtidigt som du säkerställer att styrdokument och mål efterlevs.
Du deltar i upprättande och uppföljning av budget och är ett aktivt stöd i avtal, inköp och upphandlingsprocesser.
I det operativa arbetet stödjer du enhetschefen i den dagliga hanteringen av personalärenden, rehabilitering, arbetsmiljö och administrativa rutiner.
Du etablerar och utvecklar dialog och samarbete med interna och externa aktörer och nätverk, och rapporterar löpande till enhetschefen samt deltar aktivt i ledningsgruppen.
Vem är du?
Du som söker tjänsten har en akademisk examen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant och dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Tjänsten förutsätter att du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift samt innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet och en god förståelse för bibliotekens uppdrag. Det är också meriterande om du har god kunskap om avtalsfrågor och upphandlingsprocesser, utbildning inom ledarskap, arbetsrätt eller arbetsmiljö samt har arbetat i Medvind och Hypergene.
Vi söker en trygg och stabil ledare med god självinsikt; du skiljer mellan det personliga och det professionella och anpassar ditt agerande efter situationen. Som ledare motiverar du, delegerar ansvar och samordnar grupper så att ni når gemensamma mål och skapar engagemang.
Du samarbetar lyhört och konstruktivt, bygger och vårdar professionella kontakter samt hanterar konflikter på ett lösningsorienterat sätt. Du kommunicerar klart, säkerställer att förväntningar är tydliga, fattar beslut även under tidspress och planerar och prioriterar arbetet effektivt.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Biblioteken Gotland Jobbnummer
9656031