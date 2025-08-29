Biträdande enhetschef
Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
Övergripande information
Omsorgshuset i Stockholm AB är en etablerad koncern inom vård och omsorg. Sunnersta HVB och Odensala HVB utgör båda en del av vår organisation. På våra HVB erbjuder vi en positiv och inkluderande miljö till vuxna personer med psykisk sjukdom. Vi har engagerad, erfaren personal med låg personalomsättning. Vi söker nu en kompetent föreståndare för att leda verksamheterna på våra två HVB-hem. Som föreståndare kommer du att ha en nyckelroll i att skapa en trygg och stödjande miljö för våra boende.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker en trygg och engagerad biträdande enhetschef till våra HVB-hem. Tillsammans med verksamhetschef och föreståndare och våra kompetenta medarbetare får du vara med och leda arbetet i en viktig verksamhet som gör skillnad i människors liv.
Hos oss uppmuntras intern utveckling- vi tror på att växa tillsammans, och du som visar engagemang och driv har möjlighet att ta större ansvar över tid och ta nästa steg i din karriär.Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att arbetet sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer (SOL, HSL, LVU mfl)
• Du ansvarar för personalledning, rekrytering, schema, utvecklingssamtal och handledning
• Arbeta kontinuerligt kvalitets-, utvecklingsarbete, dokumentation och uppföljning
• Du ansvarar för verksamhetsutvecklingen och utgår från verksamhetens bästa i alla dina beslut.
• Samverkar både internt och externt så som socialtjänst, vårdgivare och myndigheter för att säkerställa bästa möjliga stöd och vård.
• Du är strukturerad och organiserad
• Vara närvarande och stödjande chef på båda enheternaKvalifikationer
Socionom/ beteendevetare med socialrätt.
Körkort
Meriterande
Vidareutbildning, tex inom KBT, MI, HR/arbetsmiljöfrågor.
Chefserfarenhet
Tillståndsbärare på HVB
Personlighet
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och ett genuint intresse för målgruppen. Du som söker tjänsten är samarbetsvillig, empatisk och lyhörd, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har en bra och tydlig kommunikationsförmåga och kan arbeta i team. Du är även flexibel, lösningsorienterad och prestigelös, så du har inget emot att hoppa in och hjälpa till där du ser att det behövs!
Anställningsvillkor: Tillsvidare anställning, provanställning tillämpas
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vårt engagemang för att skapa en meningsfull tillvaro för våra klienter på Odensala HVB och Sunnersta HVB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: carmen.szarvas@omsorgshuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB
(org.nr 556424-9323)
Konvaljevägen 10 A (visa karta
)
125 44 UPPSALA Körkort
Arbetsplats
Omsorgshuset Sunnersta HVB Hem AB
