Biträdande enhetschef - arbeta med nationella migrationsfrågor
2025-10-27
Enheten för nationella migrationsfrågor, Justitiedepartementet
Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten samt motivera och entusiasmera medarbetare? Som biträdande enhetschef erbjuder vi dig en spännande roll i högt tempo och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för nationella migrationsfrågor ansvarar för frågor som rör nationell migrationspolitik, svenskt medborgarskap och styrningen av Migrationsverket. Enheten samordnar också arbetet med statens budget under utgiftsområde 8 Migration.
Som biträdande enhetschef är enhetschefens ställföreträdare och biträder enhetschefen med att leda enheten. I det ingår bland annat att fördela arbetsuppgifter, samordna, följa upp, förvalta och utveckla organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning på enheten i linje med ledningens och myndighetens direktiv. Det innebär såväl att utgöra ett bollplank till enhetschefen i olika frågor som att ha ett huvudansvar för att självständigt genomföra vissa arbetsuppgifter.
Enhetschefen har personalansvar för medarbetarna på enheten. Den biträdande enhetschefen ska vid behov kunna träda in i enhetschefens ställe samt ansvara för att självständigt arbetsleda medarbetare, kvalitetssäkra underlag samt delta i beredningar och möten.
Läs mer om vår verksamhet på: Migration och asyl - Regeringen.se

Bakgrund
Du har akademisk samhällsvetenskapligt inriktad examen som är relevant för uppdraget med t.ex. statsvetenskaplig, juridisk eller ekonomisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet från arbete i Regeringskansliet samt chefs- och/eller huvudmannarerfarenhet eller annan kvalificerad erfarenhet av ledarskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom migrationsområdet och det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning eller statens budget i Regeringskansliet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med organisatoriska frågor och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av EU-arbete i Regeringskansliet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Dina egenskaper
I rollen som biträdande enhetschef behöver du ha förmåga att leda och engagera kompetenta medarbetare. Du är stabil med gott omdöme, samtidigt som du är flexibel och har en god förmåga till att skapa framgångsrika samarbeten. Du är också kvalitetsmedveten med en mycket god förmåga att analysera större mängder information. Rollen som biträdande enhetschef ställer även höga krav på att arbeta strukturerat samt vara effektiv och drivande.
Läs mer om vår verksamhet på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Övrigt
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör dock i normalfallet vid enhetschefens frånträde.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Lars Davidsson på 08- 405 41 98. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Urban Moberg. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för SACO och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.
