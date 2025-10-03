Biträdande chef på Modersmåls- och mottagningsenheten
Jönköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Jönköping Visa alla pedagogchefsjobb i Jönköping
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om och erfarenhet av att leda stora grupper? Trivs du med att utveckla och förnya? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Du är en del av en ledningsgrupp tillsammans med ytterligare en biträdande chef samt enhetschef som har det övergripande ansvaret för lednings- och utvecklingsfrågor inom hela Modersmåls- och mottagningsenheten.
I den pedagogiska ledningen finns också två förstelärare och 7 arbetslagsledare.
I din roll ingår att tillsammans med övriga i ledningen för Modersmåls- och mottagningsenheten verka för att verksamheten håller hög kvalitet och utvecklas enligt uppsatta nationella och lokala målsättningar. Du arbetar både självständigt, men också tillsammans med ledningen i uppgifter så som; tjänstefördelning, schemaläggning, personalfrågor, verksamhetsutveckling och coaching i personalens medledarskap - särskilt för den personal du är närmsta chef till.
Välkommen till oss
Modersmåls- och mottagningsenheten är belägen i Kunskapens hus på Kålgården i centrala Jönköping. Enheten omfattar idag ca 3 400 elever som läser ämnet modersmål samt ca 220 elever som har studiehandledning. Inom verksamheten finns idag ca. 100 lärare som tillsammans undervisar i fler än 40 olika språk. Undervisningen sker i allt från enskild undervisning till större grupper men också grupper som får fjärrundervisning. Mottagningsenheten tar emot alla kommunens nyanlända elever i grundskolan och genomför Skolverkets kartläggning samt ger en kort introduktion till svenska skolan. På plats på Kunskapens hus finns administratörer, chefer, förvaltningsgemensamma utvecklare/samordnare och lärare som arbetar med kartläggning och fjärrundervisning. Lärarna är indelade i 7 arbetslag med olika fokusområden; digitalisering, modersmålsfrämjande, verklighetsbaserat lärande, didaktik, betyg och bedömning, skolsamverkan och språkutveckling.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/modersmal-flersprakighet-i-skolanhttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi ser att du har en högskole- eller universitetsutbildning med pedagogisk inriktning samt lärarlegitimation. Vi söker en medarbetare med erfarenhet av lednings- och styrningsarbete. Vi önskar en person med goda IT-kunskaper, gärna med kunskaper om modersmålsämnet och studiehandledning. Vi vill att du har ett strategiskt förhållningssätt och god förmåga att inta helhetsperspektiv i en stor organisation.
Meriterande kompetenser:
- Uthållig
- God samarbetsförmåga
- Helhetssyn
- Problemlösande analysförmåga
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför att vi anställer nya medarbetare är det viktigt att säkerställa att lärarlegitimationen är giltig. Vi ber därför dig som söker tjänsten att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som biträdande chef.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Niklas Salo 036-108150 Jobbnummer
9540411