Biträdande chef enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It i Stockholm
Åklagarmyndighetens it-avdelning har ett stort uppdrag - att utveckla och vidmakthålla en hög it-säkerhet för myndighetens it-miljö, system och verksamhetsdata. Vår samverkan med Ekobrottsmyndigheten gör uppdraget ännu större och omfattande. It-avdelningen omfattar fyra enheter; enheten för verksamhetsstöd it, enheten för it-utveckling, enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet samt enheten för ledningsstöd it. It-avdelningen har drygt 150 medarbetare, varav ungefär hälften är anställda.
Denna annons avser enheten för enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet.
Enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet söker en biträdande enhetschef som ska leda arbetet med utvecklingen av Åklagarmyndighetens it-infrastruktur, it-drift och it-säkerhet. Som biträdande chef för enheten ingår du i enhetens ledningsgrupp samt it-ledningsgruppen och du rapporterar till chefen för denna enhet. Enheten består av ca 56 medarbetare med olika kompentenser som it-drifttekniker, it-säkerhetsspecialister och externt anlitade tekniska experter.
Enheten ansvarar för:
Löpande drift, förvaltning och utveckling av myndighetens it-infrastruktur, it-säkerhet, system och tekniska plattformar
Bemanning av it-beredskap dygnet runt året runt samt andra och tredje linjen inom vår it-organisation.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Arbetet på enheten innebär stora och spännande möjligheter att påverka och utveckla myndighetens it-infrastruktur, it-drift och it-säkerhet. Ditt arbete kommer oftast att involvera ett nära samarbete med övriga enheter inom it-avdelningen.
Dina arbetsuppgifter består av
att tillsammans med enhetschefen leda utvecklingsarbetet kring it-infrastrukturen och it-säkerheten
att ha personalansvar för it-specialister inom it-säkerhet och it-drift
att medverka till att fatta beslut om it-infrastrukturförändringar och om viktiga åtgärder i it-infrastrukturen samt om högre behörigheter
att formulera uppdrag och projekt för genomförande tillsammans och leda arbetet med större förändringar
att genomföra och leda it-säkerhetsgranskningar på uppdrag
att leda och hantera större incidenter
att bevaka och agera vid it-säkerhetsincidenter.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet och utbildning som bedöms likvärdig
erfarenhet från att leda it-specialister inom it-infrastruktur och it-säkerhetsområdet
flera års erfarenhet av avancerat it-säkerhetsarbete
erfarenhet av avancerad problemlösning i it-infrastruktur som har höga säkerhetskrav
lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift både på svenska och engelska
mycket goda kunskaper inom följande produkt-/teknikområden:
identitet och behörighetsstyrning
e-postsäkerhet och kommunikation
PKI och certifikatshantering
automatisering av it-infrastruktur och scriptning
erfarenhet av arbete med logganalys, databaser, brandväggar, IPS:er, proxy, sandbox-lösningar och EMM-lösningar
god kunskap och förståelse för centrala säkerhetskoncept / -principer och -ramverk, såsom bl.a.
Least privilege-tillämpning av behörigheter
nyckelceremonier
NIST, ISO 27000, CIS Controls etc.
Det är meriterande om du har CISSP-certifiering, och har arbetat med leda it-specialister inom it-infrastruktur och it-driftområdet i organisationer med höga säkerhetskrav.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen finns Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna beskriver ett önskat ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande områden:
stabilitet
helhetssyn
kommunikationsförmåga
social förmåga
förmåga att nå mål och resultat
förändringsförmåga
god analytisk förmåga.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete i hög omfattning, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen till stor del arbetar och träffas virtuellt.
Som chef på it-avdelningen förväntas du, vid kritiska incidenter som beredskapen inte kan lösa självständigt, att även kunna ta samtal utanför arbetstid för att rådgöra om åtgärder och/eller ringa in ytterligare medarbetare för hantering av en incident.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 250 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It Kontakt
Pernilla Adolfsson, facklig kontaktperson ST 010-562 58 95 Jobbnummer
9708184