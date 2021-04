Biträdande byggprojektledare - ÅF Pöyry AB - Byggjobb i Hässleholm

Prenumerera på nya jobb hos ÅF Pöyry AB

ÅF Pöyry AB / Byggjobb / Hässleholm2021-04-06Om jobbetRegion Syd är i tillväxt och söker nya kollegor som vill arbeta som biträde i våra projekt och lära av våra seniora konsulter. I dagsläget behöver vi hjälp med projektstöd och ser gärna att du arbetat med förfrågningar, anbud, kalkyl, sammanställning av prognoser, avvikelsehantering, produktionskalkyl, inköp och löpande administration. Kanske arbetar du idag hos en stor eller mellanstor entreprenör i rollen som produktionsledare, arbetsledare eller entreprenadingenjör. Vi ser gärna att du har intresse för- och vana av att arbeta med uppföljning av projektplaner, informationshantering, budget, entreprenadjuridik samt hantering av ändrings- och tilläggsarbeten. Även kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en del av din vardag.Är du driven, förändringsbenägen och målmedveten?Är du mån om goda relationer med såväl kollegor som beställare och uppskattad för att leverera rätt kvalitet i rätt tid?Har du några års erfarenhet men är nu redo att ta nästa steg som projektledare på konsultsidanVi lägger stor vikt vid ledaregenskaper i projektledarrollen i kundens projekt. Vi arbetar med mentorskap och hårt arbete belönas. Vi ser gärna att du är prestigelös och trivs med att göra affärer.Vem är du?Vem trivs här? Hos oss har du möjlighet att arbeta i ett stimulerande klimat där utveckling och ledarskap sätts i främsta rummet. Inom ramen för vår verksamhet ryms projekteringsledning, kalkylering, projektledning, byggledning, besiktning, KA samt tjänster inom arbetsmiljö såsom Bas-P och Bas-U. Vi är dedikerade till att bygga nytt för såväl våra kunder som inom vår egen verksamhet och satsar under 2021 på tillväxt inom området Project Management. Vill du vara med på vår resa? För att trivas hos oss bör du vara flexibel och självständig samt intresserad av värdeskapande i kundens affär och gruppens gemensamma lärande och utveckling. Gemensamt sätter vi målen för vår verksamhet och vi ser gärna att du är en del i att skapa vår utvecklingsplan för just din kompetens. Har du vad som krävs för att anta utmaningen att vara med i den fortsatta samhällsutvecklingen? Är du intresserad av samarbete, utveckling, spännande uppdrag och en trygg och rolig arbetsplats?Vi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.Vi på Project Management Region Syd vill tro att vi är lite modernare, lite modigare och att vi med glimten i ögat och genom frihet under ansvar skapar en riktigt trevlig arbetsplats. Möjlighet till placering i Kristianstad eller Hässleholm. Välkommen till oss! Urval sker löpande men vi ser gärna din ansökan senast 17 maj.2021-04-06AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-17ÅF Pöyry AB5674367