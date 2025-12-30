Biträdande butikschef till Deichmann på Nova Lund
2025-12-30
Vill du jobba med mode och service i en av våra butiker tillsammans med våra andra fantastiska medarbetare? Nu har du chansen att bli en del av vårt team. Hos Deichmann tror vi på att man kommer längst med samarbete och vi arbetar därför hela tiden på att stärka teamkänslan och arbetsglädjen. Vi har en väletablerad arbetsmiljöorganisation som löpande fokuserar på att förbättra bland annat säkerheten, arbetsglädjen och motivationen genom aktiviteter och kampanjer.
Om jobbet
För att ständigt följa med i förändrade konsumentbeteenden och en föränderlig bransch är det viktigt att vi hela tiden strävar efter utveckling för att möta nya behov. Genom våra medarbetares olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv säkerställer vi en hållbar utveckling.
Vi söker nu en motiverad och serviceminded butikssäljare med hög arbetsmoral, som vill sprida positivitet och energi i vår butik i Lund. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 28 tim/vecka, med 6 månaders initial provanställning. Tillsättningen av tjänsten förväntas ske så snart som möjligt.
Utöver din roll som butikssäljare kommer du att ha ett ansvar som biträdande butikschef där du har ett nära samarbete med butikschefen. Tillsammans med butikschefen och våra andra butikssäljare ska du vara med och säkerställa att butiken fortsätter vara en god arbetsplats och en lika attraktiv plats att handla i som alla övriga butiker i Danmark och Sverige.
Du blir upplärd inom branschen och konceptet för Deichmann Sko genom praktisk träning i vår butik. Det är därför inte nödvändigt att du har erfarenhet från skobranschen, men det är ett krav att du har erfarenhet från servicebranschen. Är du en person som tycker om människor och vill ge det där lilla extra till kunden, kan det här jobbet vara för dig. Som person tar du gärna på dig ansvar och frodas av utmaningar. Det är meriterande om du har tidigare ledarerfarenhet från handel eller restaurang. Tänk på att butiksarbete kan upplevas som fysiskt krävande. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba hos oss, du talar och skriver flytande svenska.
Om dig
Vi söker en person som:
• har ett stort intresse för försäljning
• har erfarenhet från servicebranschen
• är ambitiös och serviceorienterad
• ser positivt på utmaningar och en vilja att ta sig an mer ansvar
• har förmåga att hantera en föränderlig och händelserik vardag
• är en prestigelös och motiverande person som vill utvecklas
Om du dessutom har hög arbetsmoral och tycker om att arbete med service och kundkontakt - så skynda dig att skicka in din ansökan till oss!
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Vi söker alltid efter motiverade, prestationsorienterade kollegor, som vill arbeta i ett sunt företag där du bland annat erbjuds:
• Friskvårdsbidrag genom Epassi
• En engagerad arbetsmiljöorganisation
• Personalrabatt hos Deichmann Sverige
• Kollektivavtal och pensionsordning
• Avtalsenlig lön och bonusavtal
• Utvecklings- och utbildningsmöjligheter
Ytterligare upplysningar
Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Deichmann tror att en arbetsplats med större mångfald skapar en bättre arbetsmiljö och mer nöjda kunder.
Håll gärna utkik i din skräppost, för eventuell kommunikation från oss.
Deichmann genomför en bakgrundskontroll i slutet av varje rekryteringsprocess, som är en del utav referenstagningen. Detta är en del i ett led att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, bidra till god arbetsmiljö och säkerställa trygghet för såväl medarbetare, kunder och arbetsgivare. Kontrollen innefattar bland annat fällande och friande domar, samt strafföreläggande hos svenska domstolar.
_________________________________________________________________________
DEICHMANN-koncernen är marknadsledande i Europa och grundades i Essen 1913 av Heinrich Deichmann. Det är idag en familjedriven verksamhet med tredje generationen vid rodret. Verksamheten har genom åren haft en kontinuerlig tillväxt och är nu representerad i 30 länder med mer än 4.000 butiker över hela världen. Deichmann är en modern verksamhet som med visionen "Verksamheten ska tjäna människan" lägger stor vikt vid medarbetarnas trivsel, fokus på bra arbetsvillkor för såväl våra medarbetare som samarbetspartners, och inte minst på att ge kunderna trendiga kvalitetsskor till bra priser. Detta uppnås genom direkta globala inköp, teamwork och en människoorienterad verksamhetskultur. Sedan 2003 är Deichmann Sko representerat i Danmark och sedan 2007 även i Sverige. Deichmann Sko fortsätter att expandera i Sverige och Danmark de närmaste åren. Vi kan erbjuda dig ett spännande jobb där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Läs gärna mer om oss på deichmann.com. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Deichmann-Sko AB (org.nr 556718-5789)
Deichmann Sko AB
Deichmann Sko AB Jobbnummer
9666042