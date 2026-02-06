Biträdande butikschef thansen Länna Stockholm
2026-02-06
Vill du vara med och skapa Thansens nästa framgång!?
Vi söker nu en driven biträdande butikschef till vår kommande butik i Länna Stockholm som öppnar i Maj 2026.
Vi ser gärna att du är driven och har tidigare erfarenhet inom detaljhandel.
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceperson som gör allt för att kunden ska bli nöjd? Är du intresserad av bilar, däck, cyklar eller andra av våra produktgrupper?
Som biträdande butikschef är det du som tillsammans med butikschefen som sköter butiken och är den dagliga beslutsfattaren. Du kommer att ansvara för butikens prestation och teamet av medarbetare.
Samtidigt blir du en del av ett ambitiöst företag, där dina möjligheter att skapa sig en karriär inom detaljhandeln är mycket stora.
Vill du bli en del av det "blå laget"?
Ansvarsområden:
Butikens prestation av försäljning och alla andra nyckeltal
Kundnöjdhet
Utbildning och motivering av medarbetare
Planering och optimering av verksamheten
Tjänsten passar dig väl om du:
Kan arbeta självständigt och lösa utmaningar på egen hand
Har en hög energinivå och ett positivt förhållningssätt
Är duktig på att ha överblick och är fokuserad i dina insatser
Inte är rädd för att ta dig an och delta i butikens dagliga uppgifter
Du kommer att få en grundlig utbildning så att du är väl beredd för uppgiften. Därefter har du löpande möjlighet att diskutera idéer och lösningar med ansvarig distriktschef.Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Du har erfarenhet av butiksledning, försäljning och service.
Du förstår kundernas behov
Du är ambitiös och fokuserad
Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap
Du är utåtriktad och trivs i kontakten med andra
Vi erbjuder:
Som biträdande butikschef i en av de stora kedjorna inom dansk och norsk detaljhandel kommer du att ingå i ett team av engagerade kollegor med en informell ton, där alla arbetar för att nå de gemensamma målen.
Vi arbetar för att ge kunderna den bästa servicen och de vassaste erbjudandena. Vi arbetar utifrån mantrat ANK "Alltid nöjda kunder", och vill skicka en tydlig signal om att vi finns till för våra kunder.
Du blir en kollega med mer än 1 800 engagerade medarbetare i Danmark, Norge och Sverige och kommer in i en organisation som präglas av dynamik, tillväxt och engagemang.
Observera att vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
