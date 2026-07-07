Biträdande Butikschef Thansen Jönköping Autostore
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2026-07-07
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Vill du vara med och skapa thansens nästa framgång och driva thansen Sveriges första autostore butik?
Vi söker nu en driven biträdande butikschef till vår kommande Autostore butik i Jönköping vår största butik hittills i Sverige, som öppnar i Q4 2026. Med arbetsstart 1: a september.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom detaljhandeln.
Skicka in din ansökan via vår hemsida: jobb.thansen.se
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceinriktad person som gör allt för att kunden ska bli nöjd? Är du intresserad av bilar, däck, cyklar eller någon av våra andra produktgrupper?
Som biträdande butikschef är det du som tillsammans med butikschefen driver butiken och är en del av det dagliga beslutsfattandet. Du kommer att ansvara för butikens prestation och teamet av medarbetare.
Samtidigt blir du en del av ett ambitiöst företag, där möjligheterna att skapa sig en karriär inom detaljhandeln är mycket stora.
Vad innebär AutoStore?
I vår första AutoStore-butik tar vi nästa steg i utvecklingen av framtidens butik. AutoStore är ett automatiserat lager- och plocksystem där robotar hjälper till att hämta fram varor snabbt, effektivt och med hög precision.
För kunden innebär det en smidigare köpupplevelse, där fler varor kan finnas tillgängliga lokalt och där beställningar kan hanteras snabbare. För dig som medarbetare innebär det en modern arbetsplats där teknik och butiksservice går hand i hand.
Vill du bli en del av det "blå laget"?
Ansvarsområden:
• Butikens försäljning och övriga nyckeltal
• Kundnöjdhet
• Utbildning och motivering av medarbetare
• Planering och optimering av verksamheten
Tjänsten passar dig väl om du:
• Kan arbeta självständigt och lösa utmaningar på egen hand
• Har en hög energinivå och ett positivt förhållningssätt
• Är duktig på att behålla överblicken och är fokuserad i dina insatser
• Inte är rädd för att ta dig an och delta i butikens dagliga uppgifter
• Du kommer att få en grundlig utbildning så att du är väl förberedd för uppgiften. Därefter har du löpande möjlighet att diskutera idéer och lösningar med ansvarig distriktschef.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
• Du har erfarenhet av butiksledning, försäljning och service
• Du förstår kundernas behov
• Du är ambitiös och fokuserad
• Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap
• Du är utåtriktad och trivs i kontakten med andra
Som biträdande butikschef i en av de stora kedjorna inom dansk, norsk och svensk detaljhandel kommer du att ingå i ett team av engagerade kollegor med en informell ton, där alla arbetar för att nå de gemensamma målen.
Vi arbetar för att ge kunderna den bästa servicen och de vassaste erbjudandena. Vi arbetar utifrån mantrat ANK, "Alltid nöjda kunder", och vill skicka en tydlig signal om att vi finns till för våra kunder.
Vi har i dag över 170 butiker i Norden. Du blir en kollega till mer än 2 000 engagerade medarbetare i Danmark, Norge och Sverige och kommer in i en organisation som präglas av dynamik, tillväxt och engagemang.
Observera att vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare thansen AB
(org.nr 559363-2119)
Solåsvägen 12 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995012