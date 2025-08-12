Biträdande Butikschef / Social Media & content ansvarig.
2025-08-12
Vi söker en Biträdande Butikschef / Social Media & content ansvarig till vår butik i Göteborg.
Heltid ort - Göteborg
Start - enligt överenskommelse
DRM-LND öppnade upp sin första butik i Stockholm hösten 2023 med buller och brak, och har sedan dess blivit ett TikTok-fenomen tack vare fokus på kundens egna kreativitet och individualitet där du skapar dina egna personliga accessoarer. En DIY-dröm.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
På DRM-LND skapar kunderna sina egna mobilskal, accessoarer och smycken. Vi finns i hjärtat av mode och uttryck. Hos oss får varje kund chansen att designa något unikt, och varje medarbetare möjligheten att bidra.
Vi erbjuder våra kunder en inspirerande shoppingupplevelse - både i butik och online.
Nu söker vi dig som vill kombinera ledarskap i butik med kreativt arbete på våra sociala medier.
En person som sprider energi, leder med närvaro och visar vägen för andra - både i försäljning och kundupplevelse.
Om rollen
Som Biträdande Butikschef kommer du att vara butikschefens högra hand och en nyckelperson i den dagliga driften. Du säkerställer att butiken är välorganiserad, inspirerande och att teamet trivs och presterar. Onboarda nya medarbetare och följa upp utvecklingen i utbildningsprogrammet.
Vara aktiv på golvet - se detaljerna, lösa problem och driva på.
I rollen som Social media & content ansvarig får du dessutom chansen att skapa engagerande innehåll, driva kampanjer och bygga vårt varumärke digitalt.Arbetsuppgifter
Stötta butikschefen i planering, schemaläggning och personalledning
Säkerställa hög service och kundnöjdhet
Ansvara för varuplock, kampanjuppbyggnad och butikens visuella uttryck
Skapa och publicera innehåll till våra sociala mediekanaler (foto, video, text).
Planera och genomföra digitala kampanjer och tävlingar
Analysera och följa upp sociala medier-statistik för att optimera innehåll
Onboarda nya medarbetare och följa upp utvecklingen i utbildningsprogrammet.
Kommunicera med butikens ledande team kring utmaningar, lösningar och förbättringar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av butiksförsäljning
Är kreativ och har ett öga för bild, text och trender
Har mkt goda kunskaper i sociala medier (Instagram, Facebook, TikTok m.fl.)
Är självgående, strukturerad och tar ansvar
Har ett positivt ledarskap och förmåga att motivera andra
Vill du söka jobbet?
Skicka ansök med CV till moa@drm-lnd.com
• men ännu viktigare:
Skicka även en kort video (1-3 minuter) Välj en av frågorna nedan och svara direkt från hjärtat:
Vad tycker du är viktigast - att sälja eller skapa en bra kundupplevelse? Varför?
Berätta om ett tillfälle när du fick någon annan att lyfta - hur gjorde du?
Förklara hur snittkvitto och avslutsfrekvens hänger ihop med butikens omsättning - som om du förklarar det för en 10-åring.
Vad är mest sant tycker du: 'Kunden har alltid rätt' eller 'Det är viktigt att följa våra policies'? Förklara varför.
"Vad tror du är viktigast i en butik som DRM-LND - kreativitet, struktur eller energi? Och varför?
Vi letar inte efter perfekta svar - vi letar efter hur du tänker.
Visa vem du är, hur du resonerar och hur du skulle bidra i vår värld. Video är ett krav.
(Bonusfråga till videon för dig som varit med ett tag:)
Hur har du hanterat sjukskrivningar i sista minuten på lördagsmorgnar?
Video är ett krav.
Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: moa@drm-lnd.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lybergs Drömland AB
GÖTEBORG
