Biträdande Butikschef - Coop Kiruna C
2026-06-02
Coop befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en biträdande butikschef till vår fina butik i Kiruna Centrum.
Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Som bitr. butikschef tar du tillsammans med butikschefen ansvar för butikens alla delar och framförallt coachar säljarna i det dagliga arbetet. Låter det som en intressant utmaning? Ange i så fall i din ansökan varför den rollen passar dig.
Dina arbetsuppgifter som bitr. butikschef innebär också att du tillsammans med butikschefen:
Skapar den bästa kundupplevelsen genom att aktivt och dagligen jobba med kundmötet i dialog med kollegorna
Är en engagerad medlem i butikens ledningsgrupp
Tar ansvar för ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i butiken – med hjälp av verksamhetsplanering & butikseffektivitetsprogrammet
Följer upp försäljnings- och nyckeltal samt jobbar med att involvera alla medarbetare
Säljplanerar och följer upp tillsammans med avdelningsansvariga
Bidrar till ett gott samarbete i gruppen samt jobbar med feedback
I tjänsten ingår också alla ordinarie arbetsuppgifter för säljare som förekommer på butik såsom försäljning, varuplock, exponering och kassaarbete.
Tjänsten är tillsvidare på 35 tim/vecka. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera – dag, kväll samt helg.
Erfarenhet och kompetens inom livsmedelsförsäljning är meriterande
Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
Grundläggande ledarutbildning eller ledarerfarenhet är meriterande
Vem är du?Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat, service och försäljning. Du är glad och positiv och trivs med att arbeta i grupp och har förmågan att inspirera och kommunicera. Du får saker gjorda, gillar att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga miljöer. Troligen ser du dig själv i framtiden som butikschef för din egen butik och du visar engagemang för att ta dig dit.
Observera att det är kort ansökningstid, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten ekonomisk förening
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Coop Kiruna Centrum Jobbnummer
9941965