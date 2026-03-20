Biträdande avdelningschef till hematologavdelning 101A
2026-03-20
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för hematologi bedriver både öppen- och slutenvård för patienter med sjukdomar i blod och benmärg. Här vårdas patienter med bland annat akut och kronisk leukemi, myelom och myelodysplastiskt syndrom.
En av våra specialiteter är stamcellstransplantationer. Vi är ackrediterade för allogena transplantationer, vilket innebär att verksamheten uppfyller europeiska kvalitetskrav. Ackrediteringen är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och har bidragit till välutvecklade rutiner, PM och checklistor som skapar struktur och stöd i det dagliga arbetet - särskilt värdefullt för dig som är ny hos oss.
Hos oss finns en hög samlad kompetens och många erfarna medarbetare som bidrar till en trygg och stabil verksamhet. Vi arbetar aktivt i nationella nätverk tillsammans med kollegor från hela landet för att utveckla vården och följa aktuella behandlingsrekommendationer.
Sedan några år tillbaka finns vi i den nya vårdbyggnaden vid ingång 100/101 på Dag Hammarskjölds väg. Här arbetar vi i moderna lokaler med enkelrum för patienterna. Avdelningen har idag 17 vårdplatser, organiserade i tre team.
Ditt uppdrag
Som biträdande avdelningschef har du en operativ ledningsroll med både administrativa och kliniska arbetsuppgifter. Du ingår i såväl avdelningens som sektionens ledningsgrupp och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
I uppdraget ingår arbetsgivaransvar inom personal- och arbetsmiljöområdet. Du arbetar nära verksamheten och deltar aktivt i avdelningens kvalitets- och förbättringsarbete tillsammans med medarbetarna.
På avdelningen finns ytterligare en biträdande avdelningschef samt en avdelningschef som du har ett nära samarbete med. Tillsammans ansvarar ni för att leda, planera och utveckla verksamheten.
Som biträdande avdelningschef deltar du även i det kliniska arbetet och har en central roll i att leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen. Ni delar på personalansvaret och genomför bland annat medarbetarsamtal samt driver gemensamt verksamhetsutveckling.
Du samarbetar nära med avdelningens bemanningskoordinator kring både kort- och långsiktig bemanningsplanering. I det administrativa arbetet har du stöd av bemanningskoordinator och avdelningsadministratör.
På avdelning 101A arbetar cirka 45 sjuksköterskor och undersköterskor.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare chefserfarenhet från slutenvård. Erfarenhet inom hematologi är meriterande.
Du vill vara med och utveckla både vården och verksamheten och har gärna erfarenhet av att leda verksamhet och arbetsgrupper i förändring. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Du har ett genuint intresse för ledarskap och trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och tillsammans med andra. Som person är du lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du motiverar och engagerar medarbetare samt skapar förutsättningar för deras utveckling i yrkesrollen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Som person är du handlingskraftig, lyhörd och empatisk, egenskaper som gör att du enkelt bygger förtroende och skapar en trygg arbetsmiljö. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkategorier och trivs i en roll där kontaktytorna är många, både internt och externt.
Du är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet, och du har förmågan att behålla struktur även när tempot är högt. Du ser och tar tillvara medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för dem att växa.
Ditt ledarskap präglas av öppen, tydlig och respektfull kommunikation, och du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och arbetsglädje i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, så stämmer det här in på dig så kan Akademiska sjukhuset vara den framtida arbetsplatsen för dig!
Vi erbjuder
Ett chefsförordande på 1-3 år med en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Tjänsten innehåller 50% chefsuppdrag och 50% kliniskt arbete i ledningsfunktion. Lön enlig överenskommelse. Tjänstgöring måndag till fredag kontorstid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Merete Adegunle, tillförordnad avdelningschef, 018-611 29 86
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS458/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
