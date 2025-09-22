Biträdande avdelningschef till avdelning 30 B
2025-09-22
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum kännetecknas av välfungerande multidiciplinärateam, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning - i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården. Vi vågar prova nya vägar och vår drivkraft är att göra skillnad för våra patienter varje dag. Vi arbetar ständigt med förbättring för att hitta arbetssätt där patienten är i centrum och alla professioners kompetens tas tillvara.
Tack vare framsteg inom medicin, vård och levnadsvanor blir vi allt äldre vilket medför nya krav på sjukvården. De patienter vi vårdar har ett helt liv i sin ryggsäck, flera olika sjukdomar och ofta en komplex hälsosituation. Avdelningen bedriver Klinisk Utbildningsavdelning (KUA), där studenter i läkar- sjuksköterske-, farmaceut- och fysioterapeutprogrammen arbetar med patienterna i team. På KUA arbetar kliniska utbildningshandledare från varje profession, ansvariga för studenterna. På avdelningen vårdas äldre multisjuksa patienter. De kommer till oss direkt från akuten eller på remiss. Vi tar emot patienter med främst ortopedisk- eller kärlkirurgis åkomma.
Ditt uppdrag
Som biträdande avdelningschef kommer du i samarbete med avdelningschef och ytterligare en biträdande avdelningschef, säkerställa en god och säker vård med hög kvalitet för våra patienter. Du kommer att driva utvecklings- och förbättringsarbete inom avdelningen och se till att rutiner och beslut efterföljs. Du kommer kontinuerligt följa upp kvalitetsarbete, ombudsområden, inom avdelningen och arbeta evidensbaserat. Du genomför och följer upp beslut och är delaktig i utvärderingen. Du är orsaks- och åtgärdsansvarig i avvikelsesystemet, Medcontrol och har ett nära samarbete med avdelningens specialistsjuksköterskor.
Du ansvarar för en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetares delaktighet och ansvarstagande. I ditt ansvar ingår att sjukhusets målkort är känt och att alla medarbeta i din grupp har eget individuellt målkort som följs upp. Som biträdande avdelningschef är det viktigt att bidra till en långsiktig kompetensförsörjning inom avdelningen. Du är delaktig i lönesättning och genomför årligen medarbetar- och lönesamtal. Du har rehabiliteringsansvar för merbetarna i din grupp. Självklart är du ett stöd för personalen vid bedömning och prioritering av arbetsuppgifter. Du leder tillsammans med chefskollegor dagliga styrningar, i vardagen och på avdelningsmöten.
Som biträdande avdelningschef ingår du i sektionens ledningsgrupp. I uppdraget ingår delaktighet i schemaläggning, bemanningsfrågor, handläggning av personalärenden, strategisk planering, utveckling- och utbildningsfrågor. Du är direkt underställd avdelningschef och kan i dennes frånvaro agera som ställföreträdande avdelningschef. Biträdande avdelningschef , avdelningschef och sektionschef kommer att ha ett nära samarbete för att optimera verksamheten.
Du är undersköterska eller legitimerad sjuksköterska eller annan profession med kandidatexamen. Meriterande om du har en specialistsjuksköterskeexamen i vård av äldre eller andra fördjupande utbildningar av relevans. Meriterande att tidigare arbetat med äldre personer eller inom ortopedi. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som ledare eller chef.
Din kompetens
Du som söker trivs på glädjefyllda arbetsplatser, är driven, engagerad och har ett personcentrerat förhållningssätt både till personal och patienter. Du har förmågan att inspirera till förändring och utveckling. Du är en god teamledare som skapar delaktighet och engagemang i din grupp. Du är tydlig i ditt ledarskap, där din uppgift är att vara drivande och motiverande på avdelningen samt att ta tillvara dina medarbetares idéer och visa uppskattning. Du är intresserad av och har reflekterat kring betydelsen av olika arbetssätt och dess påverkan på avdelningsarbete.
Vi erbjuder
Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett visstidsförordnande som biträdande avdelningschef. Arbetstiden är främst förlagd till måndag-fredag, operativchefs helgtjänstgöring var 4:e helg kan bli aktuellt.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef Anngela Ingvarsson 018-611 40 36?
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
