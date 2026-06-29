Bitr rektor och lärare
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Vill du vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna i vår kommun? I Leksands kommun satsar vi på livet – för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu en lärare som även ska arbeta som biträdande rektor som en del av sin tjänst.
Höjdpunkter med jobbet:
Möjlighet att påverka och influera personal och elever
Elevens och din utveckling i fokus
Inkluderande medarbetare
Gemenskap och glädjePubliceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är du tillsammans med övriga rektorer på skolan ansvarig för och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolledningen på Sammilsdalskolan består idag av rektor och biträdande rektor. Biträdande rektor kommer vara partiell föräldraledig under kommande läsår varför vi utlyser en ersättare på 20%. Du är en tydlig ledare och beredd att arbeta mot kommunens vision och uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Du är med och ansvarar för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. I din roll som biträdande rektor är du med och driver olika projekt i kommunen, det kan till exempel vara vår språk-, läs- och skrivstasning eller leda kommunens specialpedagoger i gemensamma möten.
Övriga delen av tjänsten innehåller undervisning i något av skolans ämnen samt mentorskap. Som grundskollärare i Leksands kommun arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Stort fokus för Leksand kommuns skolverksamhet nu och framåt mot utvecklingen av elevers läs och skriv kunskaper, som är integrerat med den aktuella läroplanen som du är väl förtrogen med. Du ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Du har en pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete och gärna erfarenhet från elevsocialt arbete. Det är meriterande om du påbörjat eller genomgått den statliga rektorsutbildningen eller motsvarande ledarutbildning. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt övrig relevant lagstiftning.
Tjänsten är en semestertjänst under ett år med omfattningen 100%, där 20% utgörs av skolledning och 80% undervisning.Profil
Vi söker dig om är legitimerad lärare i ett eller flera av grundskolans ämnen. Meriterande om du har erfarenhet av chefuppdrag eller genomgått rektorsutbildningen.
I Leksands kommun värdesätter vi ledarskap högt och har därför definierat tre chefskompetenser som vi ser som avgörande för att lyckas i rollen som chef hos oss:
Målinriktad – Du tar ansvar för helheten, sätter riktning och leder mot tydliga mål. Du skapar struktur och driver arbetet framåt så att vi når resultat som gör skillnad.
Samarbetsförmåga – Du bygger tillit, främjar öppen dialog och skapar engagemang. Genom samarbete och goda relationer stärker du verksamheten både internt och externt.
Modig – Du leder med omdöme och handlingskraft, vågar fatta beslut även i utmanande situationer och skapar trygghet genom att vara tydlig och konsekvent.
Dessa kompetenser är framtagna specifikt för våra chefer i Leksands kommun och utgör grunden för ett närvarande och utvecklande ledarskap.
Om arbetsplatsen
Sammilsdalskolan 7-9 är en högstadieskola med drygt 460 elever i sexparallelliga klasser. Vi använder oss av Googles plattformar med eleverna och Teams mellan personalen. Vi arbetar efter en Språk-, läs- och skrivplan på kommunens alla skolor. Denna satsning syns sedan i alla skolans ämnen och inte bara i svenskan.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/redo-for-nasta-steg-i-livet
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehål och ansvar. Mer information om detta kommer du att få i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 14 juli.
Tillsättning sker den 10 augusti eller efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 31 LEKSAND Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Bitr rektor
Erik Hartwig erik.hartwig@leksand.se +4624780607 Jobbnummer
9984249