Bistropersonal - Sommarjobb Och Tillsvidare
Hotell Mossbylund AB / Servitörsjobb / Skurup Visa alla servitörsjobb i Skurup
2026-02-04
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Mossbylund AB i Skurup
UPPLEV MOSSBYMAGI - BLI EN DEL AV VÅR VÄRLD
Vill du vara med och skapa stunder som dröjer sig kvar för våra gäster? Älskar du mötet med människor, har ett naturligt servicetänk och trivs där ingen dag är den andra lik? Då kan vår kombinerade bistro och spareception vara rätt plats för dig.
DINA ARBETSUPPGIFTER
I denna roll är du ofta det första mötet med Mossbylund - och det sista gästen minns. Du arbetar i vårt gemensamma bistro- och receptionsområde och har en naturlig helhetsblick över både service, flöde och gästupplevelse. Här ser du till att varje gäst känner sig välkommen, sedd och omhändertagen, oavsett om de kommer för mat, spa, träning, konferens eller en övernattning.
Du serverar våra café-, bistro- och konferensgäster med värme och närvaro och guidar dem genom mat- och dryckesval. Samtidigt ansvarar du för in- och utcheckning av boende gäster samt hantering av spa-, tränings- och behandlingsbokningar, både på plats och via telefon och e-post.
Du har också öga för detaljer och ser till att bistro- och spaområdet alltid håller hög standard och känns inbjudande enligt våra rutiner. På Mossbylund hjälps vi åt över gränserna när det behövs - alltid med gästens upplevelse i fokus.
VEM ÄR DU?
Du har erfarenhet från restaurang och/eller hotellreception och trivs i en roll där service står i centrum. Du är trygg i mötet med människor, arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Du är flexibel och kan arbeta varierande tider, med fokus på kvällar och helger. Körkort och tillgång till bil är ett krav, då våra arbetstider inte alltid sammanfaller med kollektivtrafik.
Har du erfarenhet av VisBook är det meriterande, men inget krav. Framför allt är du en person som sprider lugn, värme och professionalism - och som vill vara med och skapa Mossbymagi, varje dag.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Vi söker dig som vill jobba 80%, antingen enbart under sommaren, eller tillsvidare, med arbete både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7160704-1820990". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB
(org.nr 556628-4476), https://jobba.mossbylund.se
157 (visa karta
)
274 53 SKIVARP Arbetsplats
Mossbylund Jobbnummer
9722847