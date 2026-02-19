Bistromedarbetare till First Camp
2026-02-19
Vill du se till att våra gäster aldrig lämnar oss hangry? Vi söker dig som vill vara en del av vårt bistroteam och bidra till att skapa härliga måltidsupplevelser för våra gäster. Med vår tro på att en nöjd mage är vägen till ett glatt hjärta får du chansen att sätta guldkant på deras semester!
Vilka är First Camp?
Vårt mål är tydligt - att bli världens ledande campingkedja. En viktig del av upplevelsen för våra gäster är såklart att de får god och lättillgänglig mat. Vi vill skapa luncher med det lilla extra och kvällar med guldkant - kanske är det du som vill vara med och bidra genom att möta gästerna i våra bistros?
Vad innebär rollen?
Som Bistromedarbetare kommer du att arbeta i vår bistro på destinationen, där du blir en viktig del av att hålla våra gäster glada och mätta. Du ansvarar för att tillaga och servera mat enligt vårt smidiga koncept och ser till att drycker och kassahantering fungerar effektivt. Det ingår också att ta hand om disk och städning för att hålla en ren och trivsam miljö. På vissa destinationer kan du dessutom delta i stämningshöjande shower och quiz, vilket bidrar till en ännu trevligare atmosfär för våra gäster.
Vi arbetar alltid med gästens upplevelse i fokus, och därför är flexibilitet viktigt - vi ser gärna att du är redo att stötta upp inom andra områden vid behov. Tillsammans arbetar vi för att göra gästernas semester till en positiv och minnesvärd upplevelse.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet från café, restaurang eller snabbmatsbranschen. En utbildning inom hotell- och restaurang är ett plus, men det viktigaste för oss är din personlighet!
Vi söker dig som sprider glädje, både till gäster och kollegor. Du har en positiv inställning, kan anpassa dig snabbt och trivs med att följa ett tydligt koncept. I vårt team är det viktigt att kunna hålla humöret uppe även när tempot är högt.
För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska för att kunna ta instruktioner och interagera med våra gäster.
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten.
Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2026-02-19Anställningsvillkor
Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-08-18
