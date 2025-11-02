Bistroansvarig - kvällar & helger
2025-11-02
Vill du kombinera service, försäljning och matglädje?
Vi söker dig som vill vara ansvarig för vår Bistro på kvällar och helger, och samtidigt arbeta aktivt med försäljning i våra manuella diskar. Det här är en roll där du kombinerar personlig service i matsalen med praktiskt arbete i butik - ett perfekt uppdrag för dig som gillar både kundkontakt och tempo.
Om rollen
Du arbetar 1-2 kvällar i veckan och varannan helg
Du är Bistrovärd - möter gäster, serverar mat & dryck, dukar, skapar stämning
Du arbetar även i våra manuella diskar med försäljning av färsk fisk, ost, charkuterier och färdiglagad mat
Du samarbetar tätt med kök och butikspersonal
Under vissa kvällar ansvarar du för mindre event eller vinprovningar
Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet från restaurang, café eller butik
Är social, självgående och lösningsfokuserad
Har ett öga för detaljer, dukning och miljö
Gillar att växla mellan servering och butik - och kan bemöta gäster med värme oavsett om det är i matsalen eller över fiskdisken
Extra plus om du:
Har jobbat med försäljning över manuell disk (fisk, ost, chark, färdigmat)
Har grundläggande kunskap om vin/öl (eller är nyfiken på att lära dig)
OBS - enligt alkohollagen krävs att du:
Är minst 20 år
Kan godkännas som serveringsansvarig av kommunen
Så här jobbar vi
Bistron är öppen när butiken är öppen. Du är ofta den som välkomnar, serverar, håller ordning och samtidigt fångar upp kunder som vill handla över disk. Tjänsten kräver hög närvaro i lokalen, gott kundseende och tempo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: ot@gmp.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Roslagstull Mat AB
Birger Jarlsgatan 122
114 20 STOCKHOLM Arbetsplats
ICA NÄRA
