Bistro söker extrapersonal

Bistro Cafe Gränden söker nu en extrapersonal för kvälls och helg Som extrapersonal kommer du att servera drick, lättmatlagning, du ska vara energifylld, service inriktad person och självständig Tidigare erfarenhet är inte krav eftersom vi kommer lära dig OBS; p.g.a alkoholserveringen måste du vara över 20 år Student är meriterande
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-02-03 P.g.a oseriösa ansökningar önskar vi att ta emot ansökan på plats E-post: sodermalmsgranden@outlook.com
