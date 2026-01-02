Bistro söker extrapersonal

Södermalms Gränden AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-02


Bistro Cafe Gränden söker nu en extrapersonal för kvälls och helg
Som extrapersonal kommer du att
servera drick, lättmatlagning,
du ska vara energifylld, service inriktad person och självständig
Tidigare erfarenhet är inte krav eftersom vi kommer lära dig
OBS; p.g.a alkoholserveringen måste du vara över 20 år
Student är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
P.g.a oseriösa ansökningar önskar vi att ta emot ansökan på plats
E-post: sodermalmsgranden@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Arbetsgivare
Södermalms Gränden AB (org.nr 559323-8115)
Fatburs Kvarngata 4 B (visa karta)
118 64  STOCKHOLM

Kontakt
Sonia Lee
sodermalmsgranden@outlook.com
0705317369

Jobbnummer
9667077

