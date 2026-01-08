Biståndshandläggare- Handläggningsenheten
2026-01-08
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Biståndshandläggare till Socialförvaltningens Handläggningsenhet
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag där du dagligen gör skillnad i människors liv?
Då kan du vara den vi söker!
Som Biståndshandläggare hos oss får du utveckling, inspiration och variation i arbetet. Du bidrar till en bättre vardag för våra kommuninvånare. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Ditt uppdrag kommer huvudsakligen omfatta myndighetsutövning gentemot målgruppen äldre. Du blir en del av en engagerad enhet där vi tillsammans arbetar med individen i fokus, utvecklas genom kontinuerligt lärande och bidrar till att skapa goda förutsättningar för de vi finns till för. Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare kommer du att:
• Utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen.
• Arbeta förebyggande och nära ett tvärprofesionellt team.
• Ha kontinuerlig kontakt med både interna och externa samverkansparter.
• Ge information, stöd och service till kommuninvånare, anhöriga och andra samverkansaktörer.
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
Vårt arbetssätt präglas av samverkan och helhetssyn, där individens behov och delaktighet står i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Förmåga att uttrycka dig tydligt och strukturerat både i tal och text.
• B-körkort är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har en god förmåga att samarbeta med andra. Du trivs i en dynamisk vardag med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Med ett självständigt och strukturerat arbetssätt tar du ansvar för dina uppgifter, är lösningsorienterad och bidrar med idéer, engagemang och erfarenheter som stärker och utvecklar vårt gemensamma arbete.
Anställningsvillkor
Omfattning:
• Heltid, visstidsanställning 6 månader.
• Tillträde enligt överrenskommelse.
• Förtroendearbetstid, möjlighet till viss distansförlagd arbetstid.
• Individuell lönesättning
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med ansökan!
Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt överenskommelse. Månadslön. Så ansöker du
