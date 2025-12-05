Biståndshandläggare, vikariat
2025-12-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Enheterna för myndighetsutövning äldre i Skarpnäck ansvarar för myndighetsutövning och uppföljning av beslutade insatser enligt SoL och LSS och vi söker nu en biståndshandläggare till oss på grund av föräldraledighet.
Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade. Hos oss har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom ditt arbete.
Vi erbjuder
Vårt kontor är beläget på Björkhagsplan 6. Förutom enhetschef arbetar en metodutvecklare nära biståndshandläggarna i det dagliga arbetet. På enheten äldre och förebyggande arbetar 7 stycken biståndshandläggare med myndighetsutövning och 10 personer i den förebyggande verksamheten. Inom verksamhetsområdet finns även enheten äldre och administration där det arbetar 8 biståndshandläggare, en äldrelots, en färdtjänst- och riksfärdtjänst samt 2 administrativa assistenter som bland annat ansvarar för avgiftsbeslut och fakturafrågor.
Handläggarna på båda enheter samverkar mycket i det dagliga arbetet. Som arbetsgrupp arbetar vi aktivt med kvalitetsledningssystem och utvecklingsfrågor.
Handläggarna har i snitt cirka 50 ärenden. Som nyanställd biståndshandläggare får du en strukturerad introduktion med en tilldelad mentor. Vi har stort engagemang för vår målgrupp och sätter högt värde på samarbete, professionalitet, rättssäkerhet och så klart att ha roligt på arbetsplatsen.
Din roll
Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda behov, bedöma och följa upp insatser för personer över 65 år enligt SoL och LSS. Arbetet innebär kontakter med många samarbetspartners såväl inom Stockholms stad som externt med till exempel regionen. I arbetet som biståndshandläggare ingår också bland annat individuppföljningar, planera utskrivningar från slutenvården och kartlägga våld i nära relation. Ditt arbete utgår från lagstiftning för att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad socionomexamen
God kunskap om aktuell lagstiftning
Ett professionellt myndighetsutövande förhållningssätt
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Stockholms stad.
När du söker arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se). Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir aktuell för tjänsten.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev. Svara på frågorna i vårt ansökningsformulär, berätta för oss varför du är intresserad av jobbet och ladda upp ett uppdaterat cv med information om dina sysselsättningar. Arbetsprov kan förekomma om du går vidare i vår rekryteringsprocess.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, äldre och förebyggande
