Biståndshandläggare, utredningsenheten äldre
Strängnäs kommun, Myndighet / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2025-08-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Myndighet i Strängnäs
Vill du vara med och se till att våra invånare får tillgång till rätt stöd? Motiveras du av att självständigt driva processer samtidigt som du är en del av ett stöttande team?
Utredningsenheten tillhör Socialkontoret i Strängnäs kommun. Vår målgrupp är vuxna och äldre personer som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. På enheten handlägger vi ärenden enligt Socialtjänstlagen.
Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra i vardagen. Vi tror på utveckling av vår verksamhet och genom ett aktivt medarbetarskap samt ett tillitsbaserat ledarskap ser vi gärna att du vill vara med och bidra till arbetet med ständiga förbättringar.
I verksamhetsområdets uppdrag ingår att möta våra medborgare med adekvat information, göra kvalitativa utredningar och bedömningar samt fatta rättssäkra beslut. Vi visar engagemang, uppnår resultat, främjar länkande och bidrar till utveckling. Vi är nyfikna, har ett öppet och positivt klimat och vi gläds med varandra i framgång samt stöttar varandra i motgång.
Nu söker vi dig som vill arbeta som biståndshandläggare hos oss!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen gentemot målgruppen äldre samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar, bedöma behov samt utreda rätten till bistånd/insatser och lämna förslag till beslut enligt gällande lagstiftning. Du arbetar rättssäkert och samverkar med interna och externa parter.
Arbetet är till stor del självständigt, men sker även i nära samarbete med övriga biståndshandläggare som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetet innebär att du har kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde. Du gör även hembesök och kommer ha tät kontakt med våra samverkanspartners både inom och utom den kommunala organisationen. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Vi arbetar utifrån den personcentrerade metoden Individens behov i centrum (IBIC) och vårt verksamhetssystem är Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• examen som socionom eller beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• tidigare erfarenhet av arbete som handläggare inom äldreomsorg,
• kunskaper om aktuell lagstiftning och myndighetsutövning,
• giltigt körkort med B-behörighet, då vissa möten sker i brukarens hem eller på annan plats,
• god förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av biståndsbedömning enligt IBIC.
• arbetat i verksamhetssystemet Treserva samt i kommunikationssystemet Prator eller Cosmic link.
• erfarenhet och kunskap av målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. Du är engagerad, driven och tar stort ansvar för ditt arbete.
Som person söker vi dig som har förmågan att:
• ha många processer igång samtidigt.
• vara flexibel och ha lätt för att ställa om och göra omprioriteringar i ditt arbete.
• kommunicera och skapa förtroende för din roll hos såväl brukare som anhöriga och samarbetspartners.
• arbeta självständigt men också är en utpräglad lagspelare.
• vara lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Låter detta spännande? Urval och intervjuer sker löpande så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "228/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Myndighet Kontakt
Enhetschef
Rose Fares Rose.Fares@strangnas.se Jobbnummer
9455751