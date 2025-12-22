Biståndshandläggare, utredningsenheten äldre
Strängnäs kommun, Socialkontoret / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2025-12-22
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Socialkontoret i Strängnäs
Vill du vara med och se till att invånarna i Strängnäs kommun får tillgång till rätt stöd? Motiveras du av att självständigt driva processer samtidigt som du är en del av ett stöttande team?
Utredningsenheten Äldre i Strängnäs är en del av socialkontoret och är organiserade under hemtjänsten. På enheten arbetar erfaren och kunnig arbetsgrupp bestående av biståndshandläggare som motsvarar tre team, ett team arbetar mot regionen med utskrivningar och två team som hemmahandläggare, avgiftshandläggare, boendesamordnare, seniorlots samt gruppledare.
Vi söker nu biståndshandläggare till vår enhet som vill vara med och möta de nya kraven i den uppdaterade socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen gentemot målgruppen äldre samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om insatser. Du arbetar proaktivt, rättssäkert och samverkar med interna och externa parter.
Arbetet är till stor del självständigt, men sker även i nära samarbete med övriga kollegor som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetet innebär att du har kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i förändrad eller komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Vi arbetar utifrån den personcentrerade metoden Individens behov i centrum (IBIC) och vårt verksamhetssystem är Treserva.
Som biståndshandläggare hos oss får du:
* Möjlighet att påverka och förbättra äldre människors vardag.
* Vara en del av ett engagerat och kompetent team.
* Utvecklas i en tid av förändring där socialtjänstlagen ställer nya krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som socionom eller beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbetet, tex Officepaketet, Teams odyl.
* kunskaper om aktuell lagstiftning och myndighetsutövning.
* giltigt körkort med B-behörighet, då vissa möten sker i brukarens hem eller på annan plats.
* god förmåga att uttrycka dig tydligt, i både tal och skrift, på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av biståndshandläggning för äldre
* erfarenhet av biståndsbedömning enligt IBIC
* arbetat i verksamhetssystemet Treserva och/eller Cosmic link.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar kommunens värdegrund med fokus på utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. Du är engagerad, driven, tar stort ansvar och ser samverkan som en del av ditt arbete.
Vi värdesätter samarbete med kollegor och andra professioner för att hitta de bästa lösningarna. För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att hantera flera processer samtidigt och vara flexibel med lätthet att ställa om och omprioritera vid behov. Du är kommunikativ och kan skapa förtroende i din roll, både hos brukare, anhöriga och samarbetspartners. Är detta något för dig?
Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "362/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Socialkontoret Kontakt
Enhetschef
Rose Fares Rose.Fares@strangnas.se Jobbnummer
9658519