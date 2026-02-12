Biståndshandläggare till vårdplaneringsteamet
Vi söker fler engagerade kollegor till Enheten för vårdplanering och uppföljning! Hos oss får du möjlighet att arbeta med individanpassade insatser som skapar trygghet och mening i vardagen för våra klienter. Tillsammans bygger vi ett starkt team där din kompetens gör skillnad. Är det just dig vi letar efter?Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
På Enheten för vårdplanering och uppföljning är ditt fokus att stötta individer vid utskrivning från sjukhus, i nära samarbete med anhöriga, sjukhuspersonal och hemtjänstleverantörer. Du ansvarar för att utreda, besluta om, och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), med individens behov i centrum. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med individen, ta in annan relevant information för bedömning och dokumenterar.Som handläggare har du ett genuint intresse för målgruppen och känner stolthet i din profession. Det är viktigt att du uppskattar att samverka med andra och att jobba gränsöverskridande. Du stöttar där det finns behov och ser samarbete som nyckel till framgång. Vi eftersträvar bästa kvalitet och det handlar om att vårt arbete ska vara rättssäkert och att individen ska känna delaktighet i de beslut vi fattar. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är att delta i kvalitetsarbete, olika projekt och uppdrag på enheten.
Din kompetens
Vi söker dig som är socionom eller har en annan relevant kandidatexamen i kombination med utbildning i socialrätt. Har du erfarenhet av vårdplanering och myndighetsutövning enligt SoL ser vi det som positivt. Vi arbetar i dokumentationssystemet Pulsen Combine, så har du erfarenhet av det eller liknande system är det en fördel. Om du har B-körkort för manuell växellåda är det ett plus.
För att trivas i rollen behöver du vara modig, flexibel och trygg i att arbeta i ett högt tempo. Du är van vid att hantera snabba ärendeflöden och känner dig bekväm med att driva flera processer parallellt. Det är också viktigt att du snabbt kan anpassa dig och planera om efter förändrade förutsättningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande roll där du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att göra skillnad. Vi är stolta över vårt arbete och strävar alltid efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och ser delaktighet som en självklarhet. Här välkomnar vi nya tankar och perspektiv och strävar alltid efter att förbättra våra processer.
Den nya socialtjänstlagen innebär nya och spännande möjligheter att utveckla vårt arbete och hos oss får du vara med och påverka! Vi erbjuder en gedigen introduktion, kontinuerlig vägledning och stöd från erfarna kollegor och teamledare. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och aktivt bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Vi arbetar utifrån värdegrunden Alltid bästa möjliga möte och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.
Det finns möjlighet att kombinera arbete på plats med distansarbete, med upp till två dagar hemifrån per vecka. Vårt kontor ligger nära tåg- och busstation.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vi rekryterar 2 tillsvidareanställningar och för 2 vikariat.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
