Biståndshandläggare till planeringsteamet
2025-12-23
Vi söker ny medarbetare till en verksamhet som präglas av engagemang och professionalism. Arbetet är omväxlande och stimulerande, med möjlighet att möta många människor och bidra till en trygg och meningsfull vardag för kommunens invånare.
Verksamheten riktar sig främst till äldre personer, men även till yngre individer med olika funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen är den huvudsakliga lagstiftning vi arbetar utifrån, vilket ger goda förutsättningar att tillsammans med den enskilde identifiera behov och utforma insatser som stärker individens livskvalitet.
Som medarbetare hos oss kommer du att:
• Möta människor i olika livssituationer och bidra till att skapa en trygg och värdig tillvaro
• Utveckla din kompetens inom socialtjänstens regelverk och ansvarsfördelning mellan olika huvudmän
• Samverka med flera aktörer och bidra till effektiva lösningar
• Arbeta i en miljö som präglas av samarbete, kvalitet och respekt för individens integritet
• Ansvara för planering och koordinering av hemgångar från sjukhus och korttidsvård i samverkan med region, interna och externa aktörer
• Säkerställa att beslut fattas skyndsamt och med god kvalitet
• Arbeta flexibelt och anpassa planeringen utifrån förändrade behov och förutsättningar
• Företräda verksamheten på ett professionellt sätt och säkerställa att myndighetsutövningen sker korrekt och i enlighet med gällande regelverk
• Handlägga ärenden, fatta och följa upp beslut enligt Socialtjänstlagen
Tjänsten innebär att du ska ha förmåga att hantera ett flertal individärenden med olika komplexitetsgrad samtidigt.
Biståndsenheten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och den person vi söker ska vara delaktig och bidra till utveckling och känna engagemang i förändringsarbetet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomexamen alternativt annan högskoleutbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren
• bedömer likvärdig
• God digital vana och erfarenhet av att dokumentera och arbeta i Treserva
• Erfarenhet av biståndsbedömning, med inriktning äldre
• Erfarenhet av att arbeta med SIP, vårdplaneringar och utskrivningsplaneringar
• Erfarenhet av att arbeta i IBIC, Individens behov i centrum
• B-körkortDina personliga egenskaper
I arbetet som biståndshandläggare möter du dagligen nya personer som befinner sig i en mer eller mindre utsatt situation. Därför är det viktigt att du som person visar intresse och förståelse för de kunder du möter samt arbetar för en god kommunikation och gott samarbete med de kollegor, anhöriga och andra professioner som arbetar kring kunden. Du har ett självständigt arbetssätt, är strukturerad, med god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du flexibel och beslutsam, du anpassar dig till ändrade omständigheter och driver processer på ett målinriktat sätt. Då arbetet innebär kontakter med många samarbetspartners bör du ha en mycket god samarbetsförmåga.
Varje Falubo har rätt till att få trygga och rättssäkra bedömningar och beslut. Du som söker denna tjänst behöver därför ha kännedom kring dina egna begränsningar och styrkor så att du kan be om stöd och hjälp vid de tillfällen som så kräver, men även kunna delge övriga kollegor med den kunskap som du själv besitter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Tillträde så snart som möjligt.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
