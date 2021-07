Biståndshandläggare till myndighet vuxen SoL - Gävle kommun, Välfärd Gävle - Administratörsjobb i Gävle

Gävle kommun, Välfärd Gävle / Administratörsjobb / Gävle2021-07-05Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Vår verksamhet består av biståndshandläggare SoL, boendesamordnare, avgiftshandläggare och sjuksköterskor. Målgruppen är personer som söker om stöd och hjälp och som är över 18 år. Vår målgrupp ökar vilket ställer krav på att vår verksamhet vågar prova på nya arbetssätt för att bäst tillgodose välfärdens utmaningar. Hos oss provar vi därför nya arbetssätt och utvärderar ständigt. Du kommer att ha en viktig roll i hemvården där det tvärprofessionella teamarbetet är ett vedertaget arbetssätt. Du förväntas agera utifrån vår värdegrund i alla kontakter samt arbeta utifrån ett proaktivt arbetssätt.2021-07-05Arbetet som handläggare innebär att utreda och fatta beslut om behov av stöd och insatser enligt socialtjänstlagen. Du arbetar även med rådgivning, planering, samordning och uppföljning av besluten i nära samarbete med övriga biståndshandläggare, samt verksamhetschefer och andra aktörer både internt och externt.Vi ser att du har examen från sociala omsorgsprogrammet eller socionomprogrammet. Vidare kräver tjänsten B-körkort då resor i tjänsten förekommer. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete anser vi det meriterande.I ditt arbete har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Som person har du lätt för att anpassa dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du blir inbjuden till en intervju för en tjänst hos oss i Gävle kommun ska du uppvisa giltig identitetshandling där medborgarskap kan utläsas. Om du är tredjelandsmedborgare uppvisar du giltigt arbets- och uppehållstillstånd, LMA-kort eller kopia av Migrationsverkets mottagna ansökan om förlängt uppehållstillstånd.Behöver du ett personbevis? Beställ via www.skatteverket.se Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Gävle kommun, Välfärd Gävle