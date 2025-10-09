Biståndshandläggare till beslutsenheten
Skellefteå kommun, socialkontoret / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-10-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, socialkontoret i Skellefteå
Brinner du för att möta människor i olika livssituationer? Vill du bidra till att de får rätt stöd i vardagen? Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där dina beslut gör verklig skillnad. Just nu söker vi tre biståndshandläggare som vill växa med oss i en tid av stora förändringar och möjligheter.
DIN ROLL
Som biståndshandläggare ser du till att människor får det stöd de har rätt till enligt Socialtjänstlagen. Du utreder ansökningar, gör hembesök, för dialog med anhöriga och samarbetar nära både med regionen och våra utförarverksamheter. Varje dag möter du människor i olika skeden av livet - och du blir en viktig länk i att skapa trygghet, livskvalitet och en fungerande vardag.
Uppdraget innebär ett stort eget ansvar där du planerar dina dagar självständigt. Samtidigt är du en del av ett mindre samarbetsområde som stöttar varandra och hittar lösningar tillsammans. Just nu står vi inför en spännande omställning där vi bygger in ett förebyggande perspektiv i vårt arbete, i linje med den nya socialtjänstlagen. Som handläggare får du vara med och forma hur vi arbetar för att möta framtidens behov - och samtidigt utvecklas i din egen roll. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut, helt nya roller hos oss på beslutsenheten, vilket ger nya möjligheter att utveckla arbetssätt och stärka stödet till våra brukare. Kort sagt: ett yrke där du både gör skillnad och själv utvecklas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som är utbildad socionom och redo att omsätta din kunskap i praktiken. Eftersom hembesök är en naturlig del av uppdraget behöver du ha B-körkort. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har god förståelse för den lagstiftning som styr vårt arbete.
Har du erfarenhet från någon av Vård och omsorgs verksamheter är det ett stort plus - det ger dig värdefulla insikter i hur besluten påverkar i praktiken. Det är även meriterande om du har arbetat med myndighetsutövning tidigare inom exempelvis Försäkringskassan, biståndshandläggning eller som LSS-handläggare. Vi ser det som en extra styrka om du har erfarenhet av verksamhetssystemen Life Care och Life Care SP eller en god vana att arbeta i digitala verktyg.
För oss är dina personliga kompetenser minst lika viktiga som din utbildning och erfarenhet. Arbetet innebär ofta flera parallella ärenden, vilket gör det viktigt att du kan skapa struktur och planera din tid på ett klokt sätt. Samtidigt bygger uppdraget på samarbete - med den som söker stöd, med anhöriga och med kollegor i både kommunen och regionen. I mötet med människor i utsatta situationer är du lyhörd och visar omtanke, även när samtalen är svåra. Rollen kräver att du är trygg i dina beslut, eftersom de ibland kan ifrågasättas eller överklagas. Genom att kombinera professionalism med respekt och förståelse skapar du både tillit och långsiktiga lösningar.
Vi välkomnar både nyutexaminerade socionomer och mer erfarna kollegor. Nya perspektiv och lång erfarenhet kompletterar varandra och gör arbetsgruppen starkare.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hos oss blir du en del av beslutsenheten på socialkontoret - ett engagerat team med cirka 25 biståndshandläggare, boendeplanerare, äldresamordnare och rehabpersonal. Här möter du en stabil och erfaren arbetsgrupp där många har arbetat länge. Nu söker vi fler kollegor som vill vara med och forma framtidens behov.
Vi utgår från Stadshuset i Skellefteå och erbjuder en flexibel arbetsvardag med stor frihet att planera och styra ditt arbete. Vi arbetar aktivitetsbaserat och ger dig möjlighet att kombinera kontorsdagar med hemarbete och digitala möten. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Det kan också förekomma tester som en del av processen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "619769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Socialkontoret Kontakt
HR-partner inriktning Rekrytering
Liza Lindh 0910-73 50 00 Jobbnummer
9548175