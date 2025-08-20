Biståndshandläggare till äldreenheten visstid
Nacka kommun,äldreenheten, Biståndshandläggargruppen / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2025-08-20
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun,äldreenheten, Biståndshandläggargruppen i Nacka
Vill du ha ett omväxlande arbete där vi varje dag arbetar för att göra skillnad för Nackas seniorer? Vi söker nu en biståndshandläggare för anställning under ca ett år.
Var med och bli en del av vårt kompetenta och kreativa team, där arbetsglädje och ett starkt fokus på uppdraget genomsyrar vårt dagliga arbete!
Ditt uppdrag:
Äldreenheten har i uppdrag att säkra att Nackabor 65 år och äldre får det stöd de behöver för att leva under trygga förhållanden. Genom flexibilitet och gemensamt ansvarstagande möter vi våra kunder i en äldreomsorg som står inför en spännande framtid där vi tillsammans behöver hitta de bästa lösningarna utifrån demografiska utmaningar, pandemins lärdomar och välfärdsteknikens möjligheter. Vi arbetar mot tydliga mål och med Nackas seniorer i fokus. Hos oss är medarbetarna vår viktigaste resurs.
Äldreenhetens biståndshandläggarteam består av två team med cirka 16 medarbetare i varje team. I det ena teamet finns även en boendesamordning som bland annat ansvarar för placeringar på särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende.
I uppdraget som biståndshandläggare ingår det att:
- Ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om insatser för Nackabor över 65 år, samt att följa upp besluten, enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar med individens behov i centrum (IBIC).
- Ha långtgående delegation att fatta beslut om de flesta insatser.
- Ge relevant information och vägledning samt att informera/vägleda i valet av anordnare enligt Nackas kundval.
- Samverka internt inom kommunen och externt med exempelvis hälso- och sjukvård och andra myndigheter.
- Vara delaktig i att utveckla enhetens arbete.
Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som tycker om att arbeta i team såväl som självständigt, samt gillar att dela med dig av din kunskap. För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt. Vi önskar att du som söker är nyfiken och kreativ och gillar utveckling. Rollen kräver att du har ett strukturerat arbetssätt samt god prioriteringsförmåga. Du arbetar rättssäkert och har en mycket god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift.
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
Meriterande om du även har:
- Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av biståndshandläggning för äldre.
- Erfarenhet av arbetssättet IBIC.
- Erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
- B-körkort.
Vi erbjuder:
Du erbjuds en bred och självständig roll. Här får du chansen att arbeta i en kvalitetskommun som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Äldreenhetens arbete genomsyras av vår strategi för hälsosamt åldrande och att vara en äldrevänlig kommun.
Läs mer om våra Förmåner https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/
Intresserad?
Anställning tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Linda Eneqvist, linda.eneqvist@nacka.se
/https://www.linkedin.com/in/linda-eneqvist-7b354ba2/
Vi ser fram emot att få din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-08-31.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun,äldreenheten, Biståndshandläggargruppen Kontakt
Linda Eneqvist +4687189339 Jobbnummer
9467658