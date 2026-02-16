Biståndshandläggare sommarvikariat

Leksands kommun / Administratörsjobb / Leksand
2026-02-16


Vill du arbeta med myndighetsutövning som gör verklig skillnad i människors liv?
Vi söker en sommarvikarie som biståndshandläggare till äldreomsorgen perioden vecka 24-33. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Dina arbetsuppgifter
• utredning och beslut om insatser
• dokumentation och uppföljning
• samverkan med kollegor, utförare och andra aktörer

Perioden för vikaritet sträcker sig mellan vecka 24-33

Profil
Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• har pågående eller avslutad högskoleutbildning inom socialt arbete, socionomprogrammet eller annan relevant utbildning
• är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• kan arbeta självständigt och fatta beslut inom givna ramar
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.

Meriterande

Erfarenhet av myndighetsutövning

Erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare.

Erfarenhet av systemet Cosmiq link

Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig
skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.

Rekrytering sker fortlöpande. Tillsättning sker efter överenskommelse.

Sista ansökningdag är: 260322

För att bli aktuell för anställningen behöver du uppvisa utdrag ur polisen belastningsregister för enskilda personer enligt 9 § 1. Du hittar blanketten för att beställa utdraget på www.polisen.se.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Följ oss också på sociala medier och läs mer om hur det är att jobba hos här - Jobba hos oss - Leksands kommun

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Leksands kommun (org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tf. Avdelningschef
Pernilla Neuman
pernilla.neuman@leksand.se

Jobbnummer
9744608

