Biståndshandläggare sommarvikariat
2026-02-16
Vill du arbeta med myndighetsutövning som gör verklig skillnad i människors liv?
Vi söker en sommarvikarie som biståndshandläggare till äldreomsorgen perioden vecka 24-33. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
• utredning och beslut om insatser
• dokumentation och uppföljning
• samverkan med kollegor, utförare och andra aktörer
Perioden för vikaritet sträcker sig mellan vecka 24-33ProfilKvalifikationer
Vi söker dig som:
• har pågående eller avslutad högskoleutbildning inom socialt arbete, socionomprogrammet eller annan relevant utbildning
• är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• kan arbeta självständigt och fatta beslut inom givna ramar
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare.
Erfarenhet av systemet Cosmiq link
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig
skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Rekrytering sker fortlöpande. Tillsättning sker efter överenskommelse.
Sista ansökningdag är: 260322
För att bli aktuell för anställningen behöver du uppvisa utdrag ur polisen belastningsregister för enskilda personer enligt 9 § 1. Du hittar blanketten för att beställa utdraget på www.polisen.se.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf. Avdelningschef
Pernilla Neuman pernilla.neuman@leksand.se Jobbnummer
9744608