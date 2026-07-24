Biståndshandläggare SoL
Lysekils kommun / Administratörsjobb / Lysekil Visa alla administratörsjobb i Lysekil
2026-07-24
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I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med att utreda behov, fatta beslut samt följa upp insatser beviljade enligt SoL, med inriktning vård och omsorg men kan även vid behov innefatta andra områden. Du samverkar nära både internt och externt med vårdpersonal, anhöriga och andra aktörer. Arbetet är varierande och meningsfullt och du gör verklig skillnad i människors vardag. Du är också en del av vårt gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbete för att stärka och utveckla både verksamheten och stödet till våra brukare. Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
• Utreda behov, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL
• Samverka nära med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samarbetspartners
• Arbeta utifrån IBIC och vid behov stötta kollegor inom andra områden
• Arbeta med ett helhetsperspektiv där den enskildes delaktighet och behov står i centrum
• Ge tidigt stöd genom vägledning, rådgivning och information
I mötet med brukare och närstående är ett tryggt, professionellt och empatiskt bemötande avgörande.
Kompetens och förmågor
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
• Flexibilitet och trygghet i att hantera varierande ärenden
• En tydlig, respektfull och förtroendeskapande kommunikationsstil
• God empatisk förmåga utan att ta över andras känslor
• Initiativkraft och ansvarstagande, både självständigt och i samarbete med andra
• God förståelse för samverkans betydelse Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av IBIC.
• B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
På Vuxenenheten arbetar vi med myndighetsutövning inom flera områden. Idag består enheten av 14 medarbetare och leds av en 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Hos oss får du ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete där du erbjuds:
• Internt metodstöd
• Extern processhandledning
• Regelbunden kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till distansarbete
• Flexavtal
Vi är måna om att skapa en arbetsmiljö med trygghet, kvalitet och goda förutsättningar för att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och vad du kan bidra med till vår enhet.
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils Kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Aira Elfström aira.elfstrom@lysekil.se Jobbnummer
10010456