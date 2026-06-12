Biståndshandläggare SoL
Markaryds Kommun / Administratörsjobb / Markaryd Visa alla administratörsjobb i Markaryd
2026-06-12
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Markaryds Kommun i Markaryd
, Älmhult
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans – det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Hos oss möter du kompetenta kollegor och engagerade chefer som tror på vikten av att arbeta tillsammans. Som medarbetare hos oss kommer du att möta en positiv och välkomnande stämning. Vi kommer att tro på dig och stötta dig i ditt uppdrag när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare. Vi behöver din kompetens, erfarenhet och energi i arbetet! Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje med tillgång till nära arbetsledning och stöd i arbetet. Att jobba i Markaryds kommun innebär att du kommer att arbeta i en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges uppdrag med stort eget ansvar och möjligheter att påverka.
Din arbetsplats
Du kommer ingå i en arbetsgrupp bestående av sex biståndshandläggare, varav två hanterar ärenden gällande LSS/SoL. De andra fyra biståndshandläggarna hanterar ärenden enligt SoL med inriktning mot äldre. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare ansvarar du för behovsbedömning enligt SoL (socialtjänstlagen). Du utreder, bedömer och fattar beslut om insatser enligt gällande lag. I arbetet ingår även att du följer upp och omprövar tidigare fattade beslut. Viktigt att du har förmåga att bibehålla fokus på individen även när det är många inblandade. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• har B-körkort (Manuell växellåda)
• har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Meriterande
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet inom arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum)
• har erfarenhet av myndighetsutövning
Vem är du?
Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ser möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du har förmågan att samarbeta och skapa goda relationer med olika professioner du möter i jobbet, såväl interna som externa aktörer. Du har ett strukturerat arbetssätt, vilket bidrar till att du snabbt kan ställa om och prioritera efter förutsättningarna. Du värdesätter och visar respekt för människors olikheter och ser arbetsgruppen och samverkansparter som en tillgång. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid eventuella frågor kontakta:
Ellen Appelgren, biståndshandläggare 0433-720 18 tom v 28
Daniel Linares, verksamhetschef 0433-721 82 from v 29
Vi ser framemot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds Kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Markaryds kommun Kontakt
Nås via kommunens växel
Fackliga Företrädare +4643372000 Jobbnummer
9961680