Biståndshandläggare SoL
Åstorps kommun, Funktionsstöd / Administratörsjobb / Åstorp Visa alla administratörsjobb i Åstorp
Vi söker en engagerad SoL handläggare, vill du göra skillnad på riktigt?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med frågor som på riktigt påverkar människors livskvalitet och rätt till stöd?
Vi söker nu en engagerad, modig och strukturerad medarbetare som vill bidra till en rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen (SoL).
Om uppdraget
Som biståndshandläggare inom SoL kommer du att arbeta med hela myndighetsprocessen, från ansökan och utredning till beslut och uppföljning. Ditt arbete sker utifrån gällande lagstiftning och våra interna rutiner. Du har ett nära samarbete med kollegor, andra myndigheter, samt individens nätverk, alltid med fokus på rättssäkerhet, delaktighet och respekt för individens behov.
Arbetet ställer krav på god struktur, självständighet och förmåga att fatta välgrundade beslut. Samtidigt behöver du vara nyfiken, modig och ha ett genuint engagemang för målgruppen vi arbetar med.
Dokumentationen i vårt arbete sker i verksamhetssystem Life Care och i Mina Planer och vi använder utredningsmetoden IBIC, där den enskildes egna resurser och behov är central utgångspunkt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer som godkänd
* Har god kunskap om myndighetsutövning och/ eller erfarenhet inom SoL lagstiftning
* Är strukturerad, analytisk och trygg.
* Har förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med både kollegor och interna/externa aktörer.
* Det är önskvärt att du har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten.
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en verksamhet som värdesätter kvalitet, delaktighet och professionell utveckling.
Vill du vara med och utveckla framtidens SoL-handläggning?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
